В США растет число случаев полиомиелита среди детей

"В настоящее время нет национальных или региональных рекомендаций по получению дополнительной вакцины для людей, которые уверены, что они были привиты в детстве. Правда, существуют определенные обстоятельства, которые могут заставить человека задуматься о получении дополнительной дозы вакцины.", - сказал специалист по инфекционным заболеваниям Уильям Шаффнер.

Пока главная задача ответственных лиц - побудить к вакцинации тех, кто этого не сделал или не прошел полный процесс вакцинации.

"Вакцинация - самый безопасный и лучший способ борьбы с этим изнурительным заболеванием. Важно, чтобы люди, которые не были привиты, были вакцинированы немедленно. Мы не перестаем подчеркивать, насколько опасно это неизлечимое заболевание", - сказал эксперт Хосе Ромеро.

С 2000 года в США используется только инактивированная вакцина против полиомиелита (ИПВ). Обычно его вводят в плечо или ногу, и он содержит "мертвый" полиовирус, который не может вызвать заболевание. Пероральная вакцина против полиомиелита, с другой стороны, так же эффективна, но ее использование в США было приостановлено, потому что она содержит живой, но ослабленный вирус, который может попасть в дикую природу и эволюционировать.

Взрослым, которые никогда не получали вакцину против полиомиелита, необходимо ввести три дозы вакцины. Те, кто получил одну или две дозы, должны срочно получить третью, если это возможно.