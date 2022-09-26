СМИ: в Украине погиб известный российский преступник. Его завербовали в тюрьме

Сообщается, что Игорь Куск был лидером банды в Татарстане и в 2015 году был признан виновным в различных преступлениях, включая убийство, и был заключен в колонию строгого режима.

Куск направил из тюрьмы письмо лидеру Чечни Рамзану Кадырову с просьбой присоединиться к борьбе в Украине, сообщила изданию его вдова Ирина. Представитель ЧВК "Вагнер" забрал Куска из тюрьмы. Вдова Ирина рассказала, что 25 июля его отправили на передовую.

Он погиб 6 сентября в ходе боев в Бахмутском районе Донбасса, говорится в сообщении. Ирина рассказала, что ее мужу было 55 лет, его здоровье было "не фонтан", но он "никого не боялся". Сообщается, что Куск ранее участвовал в войне в Афганистане.

Многочисленные фотографии похорон Куска в деревне под Казанью показывают, что на них присутствовали сотни провожающих, в том числе местные чиновники. Бывший уголовник похоронен на "аллее славы" городского кладбища вместе с другими солдатами, погибшими в Украине, сообщает "Бизнес газета".