Фото ⟩ В Латвию прибыли ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS

Как пояснили представители NBS, HIMARS были доставлены в Латвию для обучения взаимодействию и совместимости подразделений. Во время осеннего этапа цикла военных учений Namejs 2022 мотострелковая бригада NBS определила две учебные цели, которые нельзя безопасно уничтожить с помощью оружия, имеющегося в настоящее время в латвийской армии. В соответствии с цепочкой подчинения союзников по НАТО мотопехотная бригада выполнила запрос на поставку и развертывание систем HIMARS.

HIMARS - это высокоточные ракетно-артиллерийские комплексы с дальностью стрельбы около 300 километров.

Ракеты HIMARS были доставлены в Латвию американским военным самолетом С-130, приземлившимся на аэродроме "Спилве". В это же время в Лиепайский аэропорт был доставлена сама система HIMARS. В мероприятии также приняли участие министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл.

Представители NBS подчеркнули, что уже в этот день HIMARS сразу же отправится на выполнение учебных задач.