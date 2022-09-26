В понедельник, 26 сентября, в рамках осеннего этапа цикла военной подготовки Namejs 2022 с американским военным самолетом C-130 в Латвию прибыла высокомобильная ракетно-артиллерийская система вооруженных сил США HIMARS. Об этом TVNET сообщили представители Национальных вооруженных сил (NBS).
Фото ⟩ В Латвию прибыли ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS
Как пояснили представители NBS, HIMARS были доставлены в Латвию для обучения взаимодействию и совместимости подразделений. Во время осеннего этапа цикла военных учений Namejs 2022 мотострелковая бригада NBS определила две учебные цели, которые нельзя безопасно уничтожить с помощью оружия, имеющегося в настоящее время в латвийской армии. В соответствии с цепочкой подчинения союзников по НАТО мотопехотная бригада выполнила запрос на поставку и развертывание систем HIMARS.
HIMARS - это высокоточные ракетно-артиллерийские комплексы с дальностью стрельбы около 300 километров.
Ракеты HIMARS были доставлены в Латвию американским военным самолетом С-130, приземлившимся на аэродроме "Спилве". В это же время в Лиепайский аэропорт был доставлена сама система HIMARS. В мероприятии также приняли участие министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл.
Представители NBS подчеркнули, что уже в этот день HIMARS сразу же отправится на выполнение учебных задач.
Целью учений является демонстрация возможностей сотрудничества Национальных вооруженных сил и Вооруженных сил США, поскольку Латвийская армия выполняет обнаружение, идентификацию и оценку целей, а также латвийская сторона готовит, а американская - выполнит запрос на огневую поддержку.
🇺🇸@USArmyEURAF, in cooperation with 🇱🇻@Latvijas_armija, deployed #HIMARS this afternoon in #Latvia to support national readiness exercise. This effort demonstrated the rapid deployment of long-range precision fires to #NATO’s eastern flank. #StrongerTogether #WeAreNATO @US_SOCEUR pic.twitter.com/AEXu3Y5ZBt— U.S. Embassy Riga (@USEmbassyRiga) September 26, 2022
После приземления в аэропорту Лиепаи комплексы HIMARS отправились на военный полигон Шкеде в волости Вергалес Южно-Курземского края для стрельбы учебными ракетами по цели в водах Балтийского моря в исключительной экономической зоне Латвии.
Как сообщалось, в июле этого года Минобороны Латвии получило предложения от потенциальных поставщиков ракет береговой обороны и направило запрос в США на закупку ракетно-артиллерийского комплекса Himars, который хорошо зарекомендовал себя в Украине.
Также сообщалось, что в течение следующих трех лет финансирование национальной обороны Латвии будет постепенно увеличено до 2,5% от валового внутреннего продукта.
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