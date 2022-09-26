На границе Латвии и России могут ввести режим ЧП

Министр подчеркнул, что ситуация на государственной границе стабильна и находится под контролем, как и в целом ситуация на границе Латвии с Россией и Беларусью лучше, чем на границе Эстонии и Литвы с двумя странами-агрессорами. Однако Эклонс признал, что

ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.

Министр отметил, что в предложении МВД будет изложено обоснование необходимости чрезвычайной ситуации, чтобы правительство могло ее оценить вместе с представителями ответственных служб. По его словам, основные аспекты предложения обсуждались коалицией в понедельник и предложение было единогласно поддержано.

По словам Эклонса, основными причинами для введения чрезвычайного положения являются

возможность привлечения дополнительных ресурсов для охраны границы и Национальных вооруженных сил

и определение процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

Если правительство во вторник объявит чрезвычайное положение, оно фактически будет введено на большей части восточной границы страны. Принимая во внимание возросшее давление нелегальной иммиграции из Беларуси, правительство Латвии с 11 августа прошлого года уже объявило чрезвычайное положение в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе, и оно с тех пор неоднократно продлевалось. Сейчас оно продлено до 10 ноября.

Как сообщалось, в России объявлена мобилизация вооруженных сил. Из-за этого начались акции протеста, страну уже покинули сотни тысяч мужчин, подлежащих мобилизации.

До субботы из-за объявленной в России мобилизации убежища в Латвии попросили два человека, ранее сообщил Эклонс, подчеркнув, что мобилизация в России сама по себе не станет основанием для предоставления убежища в Латвии.