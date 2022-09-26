Вечером в понедельник, 26 сентября, на нескольких избирательных участках в Латвии образовалась очередь из пришедших сдать свой голос перед выборами в 14-й Сейм.
Фото ⟩ Выборы в 14-й Сейм: на избирательных участках уже формируются очереди
По данным агентства LETA, в понедельник вечером на избирательном участке, расположенном в Гимназии северных стран, образовалась очередь.
За короткое время после открытия избирательного участка здесь хотели отдать свой голос более 20 человек, но учитывая, что регистрацией избирателей занимался только один сотрудник участка, образовалась очередь.
Чтобы сократить время ожидания избранных, второй сотрудник участка также начал регистрацию избирателей.
Аналогичным образом выстраивается очередь на 70-м избирательном участке, который находится в торговом центре Origo. В ТЦ пришла в основном молодежь, и очередь продвигалась достаточно плавно.
По данным LЕТА, примерно в 18:00 около 50 избирателей стояли в очереди, чтобы отдать свой голос на избирательном участке №70.
Мест для голосования в помещении избирательного участка тоже было достаточно.
Галерея: 70-й избирательный участок выборов 14-го Сейма в торговом центре Origo
В соцсетях люди делятся фото и видео с очередями на выборах
Несколько пользователей социальных сетей из разных регионов Латвии поделились фото, на которых запечатлены длинные очереди на избирательных участках.
"Так как в субботу не буду в Латвии, иду исполнять гражданский долг. Удивлена, что небольшая очередь как до, так и после меня".
Tā kā sesdien nebūšu LV, eju pildīt pilsoņa pienākumu. Esmu parīkami pārsteigta, jo ir neliela rinda gan pirms manis, gan pēc. pic.twitter.com/BA0a4yW6C9— Katrīna Iļjinska (@katrinailjinska) September 26, 2022
"Спустя час очередь уже в два раза длиннее. Начало многообещающее."
Stundu vēlāk rinda jau divreiz garāka. Sākums daudzsološs. https://t.co/XZQ4aPNMH4 pic.twitter.com/ay4Kd4r75g— Dzintars Hmieļevskis (@Dzintarsh) September 26, 2022
"Участок открыт только полчаса, но уже очередь!"
Vēlēšanu iecirkņi vaļā tikai pusstundu, bet jau rinda! pic.twitter.com/zDnIWcXIC6— Elīna Kursīte (@elinakursite) September 26, 2022
Iepriekšējās balsošanas iespējas šoreiz pieticīgas. Origo jāgaida rindā ap stūri... pic.twitter.com/IG3YyW8dLb— Gunārs Božis (@gunchz) September 26, 2022
Как сообщалось, сегодня на 66 избирательных участках началось предварительное голосование на выборах 14-го Сейма, когда избиратели могут передать свой голос на хранение до официального дня выборов.
Сегодня голосование проходило с 17:00 до 20:00. Во вторник и среду предварительное голосование проводиться не будет. В четверг, 29 сентября, участки будут открыты для предварительного голосования с 9:00 до 12:00, а в пятницу, 30 сентября, с 10:00 до 16:00.
1 октября избирательные участки в Латвии и за рубежом будут открыты для голосования с 7:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать можно будет на любом участке.
В выборах участвуют 19 кандидатских списков, и на 100 мест в парламенте претендуют 1829 кандидатов.
На участках для предварительного голосования свой голос могут отдать избиратели, которые по различным причинам не смогут голосовать в день выборов. В каждом самоуправлении имеется как минимум один такой участок. Список избирательных участков можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии.
Избиратели, которые не смогут прийти на избирательные участки по состоянию здоровья, и ухаживающие за ними лица могут подать заявление о голосовании по месту нахождения.
Право голосовать на выборах в Сейм имеют граждане Латвии с 18 лет.
Документом для голосования является действующий паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности гражданина Латвии (eID-карта), в том числе срок действия которых истек не ранее 1 марта 2020 года. На выборах в 14-й Сейм для регистрации избирателей на избирательных участках будет использоваться электронный онлайн-реестр избирателей, поэтому штамп в паспорте или карточке избирателя больше не ставится.
На избирательном участке сотрудник избирательной комиссии проверит наличие у избирателя права голоса в онлайн-реестре и отметит, что избиратель проголосовал. О получении избирательных материалов нужно будет расписаться в бумажном списке избирателей. В случае, если на избирательном участке по техническим причинам не будет работать онлайн-регистрация, избиратели смогут проголосовать с использованием регистрационных конвертов.
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