Фото ⟩ Выборы в 14-й Сейм: на избирательных участках уже формируются очереди

По данным агентства LETA, в понедельник вечером на избирательном участке, расположенном в Гимназии северных стран, образовалась очередь.

За короткое время после открытия избирательного участка здесь хотели отдать свой голос более 20 человек, но учитывая, что регистрацией избирателей занимался только один сотрудник участка, образовалась очередь.

Чтобы сократить время ожидания избранных, второй сотрудник участка также начал регистрацию избирателей.

Аналогичным образом выстраивается очередь на 70-м избирательном участке, который находится в торговом центре Origo. В ТЦ пришла в основном молодежь, и очередь продвигалась достаточно плавно.

По данным LЕТА, примерно в 18:00 около 50 избирателей стояли в очереди, чтобы отдать свой голос на избирательном участке №70.

Мест для голосования в помещении избирательного участка тоже было достаточно.

Галерея: 70-й избирательный участок выборов 14-го Сейма в торговом центре Origo

В соцсетях люди делятся фото и видео с очередями на выборах

Несколько пользователей социальных сетей из разных регионов Латвии поделились фото, на которых запечатлены длинные очереди на избирательных участках.