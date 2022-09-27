На пикете потребовали введения чрезвычайного положения на границе Латвии и РФ

Пикет организовала непредставленная в парламенте партия "Национальный союз "Справедливость", его участники потребовали не впускать в Латвию ни одного гражданина России или Беларуси и вытеснить всех нелегальных мигрантов, а также полностью прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси.