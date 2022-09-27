Утром во вторник в Риге прошел пикет с требованием о немедленном введении чрезвычайного положения на латвийско-российской границе.
На пикете потребовали введения чрезвычайного положения на границе Латвии и РФ
На пикете потребовали введения чрезвычайного положения на границе Латвии и РФ
Пикет организовала непредставленная в парламенте партия "Национальный союз "Справедливость", его участники потребовали не впускать в Латвию ни одного гражданина России или Беларуси и вытеснить всех нелегальных мигрантов, а также полностью прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси.
Мероприятие прошло с 9:30 до 11:00 у здания Кабинета министров.
В пикете приняли участие до 20 человек.
Галерея: Пикет за немедленное введение чрезвычайного положения на латвийско-российской границе
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