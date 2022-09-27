Вт, 27.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

На пикете потребовали введения чрезвычайного положения на границе Латвии и РФ

rus.tvnet.lv/LETA
На пикете потребовали введения чрезвычайного положения на границе Латвии и РФ
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Пикет партии "Национальный союз "Справедливость".
Пикет партии "Национальный союз "Справедливость". Фото: Evija Trifanova/LETA

Утром во вторник в Риге прошел пикет с требованием о немедленном введении чрезвычайного положения на латвийско-российской границе.

Пикет организовала непредставленная в парламенте партия "Национальный союз "Справедливость", его участники потребовали не впускать в Латвию ни одного гражданина России или Беларуси и вытеснить всех нелегальных мигрантов, а также полностью прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси.

Мероприятие прошло с 9:30 до 11:00 у здания Кабинета министров.

В пикете приняли участие до 20 человек.

Галерея: Пикет за немедленное введение чрезвычайного положения на латвийско-российской границе

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх