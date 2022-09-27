Около 500 человек собрались на акции протеста, организованной Латвийским союзом работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) возле Кабинета министров во вторник.
Забастовка медиков началась с акции протеста у здания Кабинета министров
Участники акции протеста представляли различные медицинские профессии - это врачи, медсестры, санитарки, вспомогательный персонал, фельдшеры и др.
Протестующие пришли на акцию с плакатами с надписями "До выборов обещания, после выборов - амнезия!", "Павлютс, нехорошо", "Хорошо, господин депутат, зашью треть... остальное потом!".
Также возле здания правительства стояли покрытые белыми простынями носилки с белыми крестами.
Акция протеста прошла параллельно двухдневной забастовке медиков, в которой участвуют около 300 работников здравоохранения.
LVSADA настаивает на том, чтобы, согласно решению Кабинета министров, врачи и функциональные специалисты получали не менее 1862 евро в месяц, ассистенты медицинских работников, персонал по уходу за больными и помощники функциональных специалистов - не менее 1117 евро, а поддерживающий персонал - не менее 745 евро.
Для выполнения требований медиков в этом году потребовалось бы около 30 млн евро.
Как отмечает LVSADA, правительство не только утвердило целевую среднюю заработную плату врачей, но и определило риски, которые возникнут, если зарплаты врачей не будут увеличены до необходимого уровня. По оценке организации, если оплата труда медицинского персонала не будет увеличена в запланированном размере, доступность медицинских услуг, в основном оказание неотложной медицинской помощи, критически ухудшится не только в региональных больницах, но и в клинических университетских больницах Риги.
Председатель LVSADA Валдис Керис и председатель забастовочного комитета Лига Бариня подчеркивают, что позиция правительства и Сейма, по сути, свидетельствует о неуважении к утвержденным Кабинетом министров в 2017 году гарантиям по заработной плате медицинских работников. По их мнению, правительство с согласия Сейма решило ослабить гарантированное государством здравоохранение, что с точки зрения профсоюза неприемлемо, а с точки зрения пациента - опасно для жизни.
Как сообщалось, 20 сентября правительство утвердило документ "О разработке нового порядка оплаты труда медицинских работников". Для продолжения переговоров по вопросам заработной платы медицинских работников 22 сентября Минздрав пригласил на встречу отраслевые организации, однако представители LVSADA во встрече не участвовали.
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