Забастовка медиков началась с акции протеста у здания Кабинета министров

Участники акции протеста представляли различные медицинские профессии - это врачи, медсестры, санитарки, вспомогательный персонал, фельдшеры и др.

Протестующие пришли на акцию с плакатами с надписями "До выборов обещания, после выборов - амнезия!", "Павлютс, нехорошо", "Хорошо, господин депутат, зашью треть... остальное потом!".

Также возле здания правительства стояли покрытые белыми простынями носилки с белыми крестами.

Акция протеста прошла параллельно двухдневной забастовке медиков, в которой участвуют около 300 работников здравоохранения.

LVSADA настаивает на том, чтобы, согласно решению Кабинета министров, врачи и функциональные специалисты получали не менее 1862 евро в месяц, ассистенты медицинских работников, персонал по уходу за больными и помощники функциональных специалистов - не менее 1117 евро, а поддерживающий персонал - не менее 745 евро.

Для выполнения требований медиков в этом году потребовалось бы около 30 млн евро.