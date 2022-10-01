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Выборы ОНЛАЙН ⟩ Проголосовало 59% избирателей. RUS TVNET подводит итоги выборов в Сейм

Александр Овсянников Елена Фещенко (Савейко) Эрика Сташкевич Артем Липин Андрей Тимофеев
Проголосовало 59% избирателей. RUS TVNET подводит итоги выборов в Сейм
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш после оглашения экзитполов
Премьер-министр Кришьянис Кариньш после оглашения экзитполов Фото: Edijs Pālens/LETA
  • Участки для голосования закрылись в 20:00
  • Стали известны результаты экзитпола
  • "Новое Единство" лидирует, "Согласие" может и не пройти в Сейм

В субботу, 1 октября, в Риге проходят выборы в Сейм 14-го созыва. В 20:00 закрылись избирательные участки и стали известны результаты экзитпола - опроса избирателей на выходе с избирательных участков. Согласно экзитполу, на выборах в Сейм 14-го созыва победила партия "Новое Единство", за которую проголосовало 22,5 избирателей. На втором месте - "Объединенный список" с 11,5% избирателей. Тройку лидеров замыкает Союз зеленых и крестьян - за него, согласно опросам, голоса отдали 10,9% избирателей. RUS TVNET продолжает следить за ходом выборов, гостит у партий, ожидающих результаты, и проводит прямые включения с места событий:

Согласно обобщенной Центральной избирательная комиссией информации к 20:50, в выборах в 14-й Сейм приняли участие 59% избирателей, подтвердила глава ЦИК Кристине Берзиня. 

Это почти на 5% больше, чем на предыдущих парламентских выборах 2018 года.

Согласно данным экзитпола, 5%-ный барьер преодолели еще пять партий - Национальное объединение, "Прогрессивные", "За стабильность!", "Латвия на первом месте" и "Для развития/За!", а еще несколько партий близки к 5% голосов. Официальные данные о том, какие партии прошли в Сейм, объявит Центральная избирательная комиссия после подсчета голосов.

Согласно данным опроса, 22,5% избирателей проголосовали за "Новое Единство", 11,5% - за "Объединенный список", 10,9% - за СЗК. Национальное объединение может набрать 8,4% голосов, "Прогрессивные" - 8,3%, "За стабильность!" - 5,4%, "Латвия на первом месте" - 5,3%, "Для развития/За!" - 5,2%.

"Согласие" и "Консервативные", согласно опросам, получили по 3,5% голосов.

На государственное финансирование, преодолев 2%-ный барьер, смогут претендовать Русский союз Латвии - 3,2% голосов, партия "Каждому и каждой" - 2,8%, "Суверенная власть" - 2,3%.

Остальные партии могли получить менее 2% голосов: "Республика" - 1,6%, "Сила народной власти" - 1,1%, "Слуги народа для Латвии" - 0,9%, "Едины для Латвии" - 0,5%, Христианско-прогрессивная партия - 0,4%, "Объединение для Латвии" - 0,3%.

Галерея: Президент Латвии Эгил Левитс с женой голосуют на выборах 

Галерея: Выборы в 14 Сейм в Латвии, 1 октября 2022 года

Галерея: Выборы в Сейм в Даугавпилсе 

Видео: Комментарий лидера "Согласия" Нила Ушакова

Видео: Прямое включение из штаба партии "Новое Единство"

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