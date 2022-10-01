Выборы ОНЛАЙН ⟩ Проголосовало 59% избирателей. RUS TVNET подводит итоги выборов в Сейм

В субботу, 1 октября, в Риге проходят выборы в Сейм 14-го созыва. В 20:00 закрылись избирательные участки и стали известны результаты экзитпола - опроса избирателей на выходе с избирательных участков. Согласно экзитполу, на выборах в Сейм 14-го созыва победила партия "Новое Единство", за которую проголосовало 22,5 избирателей. На втором месте - "Объединенный список" с 11,5% избирателей. Тройку лидеров замыкает Союз зеленых и крестьян - за него, согласно опросам, голоса отдали 10,9% избирателей. RUS TVNET продолжает следить за ходом выборов, гостит у партий, ожидающих результаты, и проводит прямые включения с места событий: