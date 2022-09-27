Вчера в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 17 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В Сигулдском крае под колесами автомобиля погиб велосипедист
В Сигулдском крае под колесами автомобиля погиб велосипедист
Вчера около 20:00 в Кримулдской волости Сигулдского края на дороге Рагана-Турайда водитель BMW наехал на велосипедиста, который скончался на месте происшествия.
Вчера полиция задержала десять водителей за вождение в нетрезвом состоянии, трех после употребления наркотиков.
Составлено 164 протокола о превышении скорости, один за агрессивное вождение и всего 443 протокола о нарушении правил дорожного движения.
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