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В Сигулдском крае под колесами автомобиля погиб велосипедист

rus.tvnet.lv/LETA
В Сигулдском крае под колесами автомобиля погиб велосипедист
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Фото: Shutterstock

Вчера в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 17 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Вчера около 20:00 в Кримулдской волости Сигулдского края на дороге Рагана-Турайда водитель BMW наехал на велосипедиста, который скончался на месте происшествия.

Вчера полиция задержала десять водителей за вождение в нетрезвом состоянии, трех после употребления наркотиков.

Составлено 164 протокола о превышении скорости, один за агрессивное вождение и всего 443 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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