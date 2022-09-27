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В Даугавгриве ребенок мог упасть с балкона: выпившая бабушка этого не заметила

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В Даугавгриве ребенок мог упасть с балкона: выпившая бабушка этого не заметила
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Многоквартирный дом в Риге. Иллюстративное фото
Многоквартирный дом в Риге. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

В воскресенье, 25 сентября, вскоре после 17 часов муниципальная полиция Риги получила вызов от жительницы многоквартирного дома в Даугавгриве по поводу того, что на соседском балконе находится маленький ребенок, который опасно перевесился через край. На место происшествия был направлен ближайший экипаж муниципальной полиции.

Прибывшие стражи порядка на балконе ребенка не увидели. Полицейские направились в квартиру, и дверь открыла молодая женщина. Она пояснила, что ненадолго вышла в магазин за продуктами, а присмотр за двумя дочерьми в это время доверила своей бабушке и ее мужу.

В момент появления сотрудников полиции одна из девочек плакала, однако быстро успокоилась. В квартире царил беспорядок, однако антисанитарных условий констатировано не было. Кроме того, мать детей была адекватной и способной позаботиться о дочерях.

Во время разговора выяснилось, что бабушка и ее муж находятся в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не заметили, что одна из внучек вышла на балкон. Кроме того, они посчитали, что с девочками ничего не произошло и они просто игрались.

Стражи порядка провели переговоры со всеми взрослыми по месту жительства и проинформировали о последствиях, которые грозят в случае повторения ситуации, угрожающей жизни детей.

Муниципальная полиция Риги напоминает, что детей в возрасте до семи лет нельзя оставлять без присмотра, а присматривающее за ребенком лицо должно быть трезво и в состоянии о нем позаботиться.

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