В Даугавгриве ребенок мог упасть с балкона: выпившая бабушка этого не заметила

Прибывшие стражи порядка на балконе ребенка не увидели. Полицейские направились в квартиру, и дверь открыла молодая женщина. Она пояснила, что ненадолго вышла в магазин за продуктами, а присмотр за двумя дочерьми в это время доверила своей бабушке и ее мужу.

В момент появления сотрудников полиции одна из девочек плакала, однако быстро успокоилась. В квартире царил беспорядок, однако антисанитарных условий констатировано не было. Кроме того, мать детей была адекватной и способной позаботиться о дочерях.

Во время разговора выяснилось, что бабушка и ее муж находятся в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не заметили, что одна из внучек вышла на балкон. Кроме того, они посчитали, что с девочками ничего не произошло и они просто игрались.

Стражи порядка провели переговоры со всеми взрослыми по месту жительства и проинформировали о последствиях, которые грозят в случае повторения ситуации, угрожающей жизни детей.

Муниципальная полиция Риги напоминает, что детей в возрасте до семи лет нельзя оставлять без присмотра, а присматривающее за ребенком лицо должно быть трезво и в состоянии о нем позаботиться.