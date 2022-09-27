Россияне покупают места в частных самолетах за огромные деньги

Компании, предлагающие полеты на частных самолетах, сообщают о резком увеличении количества запросов на полеты в одну сторону из России, сообщает The Guardian.

Согласно отчету, за место в частном самолете просят от 22 000 до 28 000 евро.

Россияне в основном едут в страны, где до сих пор разрешен безвизовый въезд, в том числе в Турцию, Армению и Азербайджан, сообщает The Guardian.

Многие европейские страны заявляют, что не разрешат въезд россиянам, спасающимся от мобилизации, также многие страны запрещают въезд российским туристам.

Евгений Быков, директор компании Your Charter, рассказал The Guardian, что раньше они получали около 50 запросов в день, но теперь это число увеличилось до 5000 в день. "Ситуация абсолютно сумасшедшая", - добавил он.

Генеральный директор авиационной компании FlightWay Эдуард Симонов сообщил газете, что спрос на частные самолеты "вырос в 50 раз", добавив, что они пытаются "удовлетворить спрос несмотря на то, что санкции ЕС значительно ограничили доступность самолетов в начале этого года".