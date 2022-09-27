Россияне платят до 28 000 евро, чтобы покинуть страну на частных самолетах после того, как президент России Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на The Guardian.
Россияне покупают места в частных самолетах за огромные деньги
Компании, предлагающие полеты на частных самолетах, сообщают о резком увеличении количества запросов на полеты в одну сторону из России, сообщает The Guardian.
Согласно отчету, за место в частном самолете просят от 22 000 до 28 000 евро.
Россияне в основном едут в страны, где до сих пор разрешен безвизовый въезд, в том числе в Турцию, Армению и Азербайджан, сообщает The Guardian.
Многие европейские страны заявляют, что не разрешат въезд россиянам, спасающимся от мобилизации, также многие страны запрещают въезд российским туристам.
Евгений Быков, директор компании Your Charter, рассказал The Guardian, что раньше они получали около 50 запросов в день, но теперь это число увеличилось до 5000 в день. "Ситуация абсолютно сумасшедшая", - добавил он.
Генеральный директор авиационной компании FlightWay Эдуард Симонов сообщил газете, что спрос на частные самолеты "вырос в 50 раз", добавив, что они пытаются "удовлетворить спрос несмотря на то, что санкции ЕС значительно ограничили доступность самолетов в начале этого года".
"Все европейские частные авиаперевозчики ушли с рынка. Сейчас спрос больше, чем предложение, а цены выше, чем полгода назад", - сказал Симонов.
Симонов также указал, что арендовать частные самолеты хотят не только богатые, но и "совершенно новая клиентская база - люди, которые никогда раньше не летали на частных самолетах".
"У многих остались лишние деньги, и они хотят улететь из страны", - добавил Симонов.
На прошлой неделе Путин объявил о "частичной" мобилизации. Этот указ вызвал панику у многих россиян. Билеты на самолет в один конец из Москвы были распроданы, а спутниковые снимки показали длинные очереди автомобилей на пограничных переходах вдоль границ России.
Опасения по поводу закрытия границ России ощутимы, поэтому исход мужчин призывного возраста из России продолжается.
Однако официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 26 сентября, заявил журналистам, что ничего не знает о закрытии границы.
"Мне ничего об этом не известно. На данный момент никаких решений по этому поводу не принято", - сказал он.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!