"Частичная мобилизация в России похожа на этническую чистку. Это скрытая этническая чистка с целью избавиться от меньшинств, которые могут стать помехой в будущем. Для Путина жизни солдат ничего не значат и это давно известно", - заявила во вторник, 27 сентября, в программе Латвийского телевидения экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.
Вике-Фрейберга: мобилизация в России похожа на этническую чистку
Вике-Фрейберга рассказала в программе, что украинцы как нация удивили не только весь мир, но и самих себя. "В 2014 году сложилось впечатление, что они не готовы защищаться. [...] Кремль нашел лекарство, чтобы вернуть патриотизм украинского народа к борьбе за свою землю", - сказала бывший президент.
Также она утверждала, что тот, кто первым решит применить ядерное оружие, откроет ящик Пандоры. Это запустит цепную реакцию, которая приведет к атакам с обеих сторон.
"Путин объединил не только западные страны, но и трансатлантическое сотрудничество между Европой и США.
То, что Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, - это одно из добрых дел Путина, с которыми он войдет в историю", - заявила она.
Вике-Фрейберга заявила, что очевидно, что Путин следует примеру Сталина и проводит чистку в рядах генералов, чтобы оставаться у власти как можно дольше. "В настоящее время Путин делает то, что делал Гитлер, когда чувствовал, что победа в войне ускользает из его рук - он сам отдает приказы армии", - добавила она.
Она подчеркивает, что во власти не может быть пустоты. "Всегда будет кто-то, кто будет определять, что произойдет. В условиях демократии у нас есть возможность прийти со своей песчинкой, с каплей воды, чтобы наполнить это море", - закончила Вике-Фрейберга.
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