Вике-Фрейберга: мобилизация в России похожа на этническую чистку

Вике-Фрейберга рассказала в программе, что украинцы как нация удивили не только весь мир, но и самих себя. "В 2014 году сложилось впечатление, что они не готовы защищаться. [...] Кремль нашел лекарство, чтобы вернуть патриотизм украинского народа к борьбе за свою землю", - сказала бывший президент.

Также она утверждала, что тот, кто первым решит применить ядерное оружие, откроет ящик Пандоры. Это запустит цепную реакцию, которая приведет к атакам с обеих сторон.

"Путин объединил не только западные страны, но и трансатлантическое сотрудничество между Европой и США.

То, что Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, - это одно из добрых дел Путина, с которыми он войдет в историю", - заявила она.

Вике-Фрейберга заявила, что очевидно, что Путин следует примеру Сталина и проводит чистку в рядах генералов, чтобы оставаться у власти как можно дольше. "В настоящее время Путин делает то, что делал Гитлер, когда чувствовал, что победа в войне ускользает из его рук - он сам отдает приказы армии", - добавила она.

Она подчеркивает, что во власти не может быть пустоты. "Всегда будет кто-то, кто будет определять, что произойдет. В условиях демократии у нас есть возможность прийти со своей песчинкой, с каплей воды, чтобы наполнить это море", - закончила Вике-Фрейберга.