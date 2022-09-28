Выборы в Латвии уже начались. В последней "предвыборной" программе "Кто вам платит?/Дебаты" вместе с журналистами главных русскоязычных СМИ Латвии разобрали шансы партий, их предвыборные программы и постарались предсказать итоги выборов.
Что политики нам не рассказывают? Журналисты RUS TVNET, Delfi и LSM о выборах
Что политики нам не рассказывают? Журналисты RUS TVNET, Delfi и LSM о выборах
В шести предыдущих программах цикла "Кто вам платит?/Дебаты" мы поговорили с представителями почти всех ведущих партий Латвии. Наши гости также потратили много времени в период подготовки к грядущим выборам, разговаривая с партиями и анализируя программы.
Вместе представители главных русскоязычных СМИ Латвии постарались разобраться с валом информации и подвести определенные итоги - чтобы вы 1 октября могли сделать взвешенный выбор.
В эфире участвуют:
- Алена Борисова - журналист портала rus.lsm.lv;
- Данута Дембовская - журналист портала rus.delfi.lv;
- Артем Липин - журналист rus.tvnet.lv;
- Эрика Сташкевич - главный редактор rus.tvnet.lv.
В эфире прозвучало:
- 00:00 Журналисты - люди, которые действительно изучили все программы и видят политиков насквозь;
- 3:52 "Аналитика лайт", "Честь и совесть", или зачем говорить о выборах и есть ли запрос на эту тему?
- 16:00 Базовые правила выборов и как определиться?
- 28:07 Как врут политики?
- 33:34 Кто больший латыш? О политиках и русском языке в Латвии;
- 41:28 "Русское поле" - кто борется за голоса русскоязычных и "фактор Росликова";
- 57:01 Прогнозы - кто пройдет в Сейм?
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