"Уходят от меня друзья": Галкин, Пугачева, Вайкуле и другие звезды скорбят по Моисееву

"Дорогой Боря, благодарю, что первая моя видеоработа была под твоим чутким руководством. Мой дебют "Кармен" на советском телевидении, ставший моим первым хитом, вышел в эфире "Утренней почты" 7 августа 1988 года. Именно Борис Моисеев выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате вместе с трио "Экспрессия". Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени. Это всегда будет жить в моей памяти. Так же, как и наша дружба длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг. "Где же ты где, звездочка алая?" Кому ты там сияешь на небе? Буду искать твой лукавый глаз на небе".