Во вторник, 27 сентября, в возрасте 68 лет скончался Борис Моисеев. Звездные коллеги и друзья российского артиста высказывают добрые слова в его адрес и выражают свои соболезнования.
"Уходят от меня друзья": Галкин, Пугачева, Вайкуле и другие звезды скорбят по Моисееву
Максим Галкин одним из первых посвятил артисту трогательный пост в Instagram. "Ушел из жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать, Боря! Соболезнования близким!" - написал он.
Алла Пугачева высказалась вслед за своим мужем: "Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и Прощай".
Лайма Вайкуле, которая дружила с музыкантом более 30 лет, опубликовала архивный снимок в Instagram. Певица подписала фото так: "Уходят от меня друзья...".
Певица Кристина Орбакайте также не осталась в стороне и написала несколько добрых слов об артисте: "Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, в наших сердцах навсегда".
Филипп Киркоров поделился фотографией с Борисом Моисеевым. Певец поблагодарил коллегу за помощь и поддержку:
"Дорогой Боря, благодарю, что первая моя видеоработа была под твоим чутким руководством. Мой дебют "Кармен" на советском телевидении, ставший моим первым хитом, вышел в эфире "Утренней почты" 7 августа 1988 года. Именно Борис Моисеев выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате вместе с трио "Экспрессия". Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени. Это всегда будет жить в моей памяти. Так же, как и наша дружба длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг. "Где же ты где, звездочка алая?" Кому ты там сияешь на небе? Буду искать твой лукавый глаз на небе".
Любовь Успенская присоединилась к грустным словам. "Сегодня не стало моего друга, талантливого артиста - Бориса Моисеева. Мы всей страной переживали за его здоровье - очень радовались, когда оно улучшалось, и каждый раз сердце сжималось, когда мы слышали неутешительные новости. Боря - это пример настоящего человека с большой буквы, который оставался им всегда и при любой ситуации, несмотря на всю грязь шоу-бизнеса. Ушел из жизни мой очередной друг... Сегодня я скорблю... Покойся с миром, дорогой Боря", - написала она.
"Как грустно... Светлая память прекрасному артисту и человеку Борису Моисееву", - написала в своем Instagram певица Валерия.
Артист Игорь Николаев также попрощался с другом: "Прощай, Боря! Это Боря зашел в гримерку после моего сольника, наговорил кучу комплиментов и сказал: - Сделай фото, где я серьезный! …ну, я сделал!.. Ты был разный, трогательный, серьезный, несерьезный, классный… Прощай, Боря!".
Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram отрывок из передачи "Секрет на миллион" с Борисом Моисеевым и написала: "Прощай, Боречка! Добрый, светлый, смешной и любимый. Помню и люблю".
Актер Сергей Дроботенко поделился архивным фото с артистом и написал: "Ну вот как не верить в мистику… Я сегодня утром дома у себя включил диск. В какой-то момент заиграла "Глухонемая любовь" Бори Моисеева. Как давно я ее не слышал… И как-то все остальное перестало существовать и иметь какое-то значение… Накатило, конечно… Как раз под настроение последних дней… Ну потом, как обычно, дела, звонки…. И вдруг СМС от Лены Воробей… "Бори больше нет"… А на фото мы втроем еще веселы, полны планов и надежд. Борис Михайлович, любовь к твоей музыке не будет глухонемой никогда. RIP".
Как сообщалось, в возрасте 68 лет умер советский и российский артист Борис Моисеев. Причины его смерти пока не уточняются.
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