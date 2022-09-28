Ср, 28.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

США предоставят убежище бегущим от мобилизации россиянам

rus.tvnet.lv
США предоставят убежище бегущим от мобилизации россиянам
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Граждане России бегут из страны
Граждане России бегут из страны Фото: AP/Scanpix

Граждане России, которые покидают страну после объявленной президентом Владимиром Путиным мобилизации, могут просить убежища в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы четко различаем действия российского правительства, их вооруженных сил в Украине и россиян, многие из которых откровенно высказались против этой несправедливой войны Мы это наблюдали в последние несколько дней, причем протесты в России продолжаются и сейчас", - сказала Жан-Пьер.

При этом она уточнила, что каждое заявление будет рассматриваться индивидуально.

Ранее с аналогичным заявлением выступили власти Германии. Среди тех, кто может рассчитывать на убежище в Германии, чиновники назвали "дезертиров из российской армии" и "противников путинского режима". Однако официального решения о предоставлении специальных виз или убежища этим категориям граждан России пока не принято.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна рассмотрит возможность приема российских граждан, спасающихся от мобилизации.

После объявления Путиным о частичной мобилизации несколько стран Европейского союза (ЕС), включая Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Чехию, уже объявили, что не будут выдавать гуманитарные визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

Галерея: Мобилизация в России

Галерея: Бегство граждан России в Грузию

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх