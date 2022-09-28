Граждане России, которые покидают страну после объявленной президентом Владимиром Путиным мобилизации, могут просить убежища в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
США предоставят убежище бегущим от мобилизации россиянам
"Мы четко различаем действия российского правительства, их вооруженных сил в Украине и россиян, многие из которых откровенно высказались против этой несправедливой войны Мы это наблюдали в последние несколько дней, причем протесты в России продолжаются и сейчас", - сказала Жан-Пьер.
При этом она уточнила, что каждое заявление будет рассматриваться индивидуально.
Ранее с аналогичным заявлением выступили власти Германии. Среди тех, кто может рассчитывать на убежище в Германии, чиновники назвали "дезертиров из российской армии" и "противников путинского режима". Однако официального решения о предоставлении специальных виз или убежища этим категориям граждан России пока не принято.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна рассмотрит возможность приема российских граждан, спасающихся от мобилизации.
После объявления Путиным о частичной мобилизации несколько стран Европейского союза (ЕС), включая Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Чехию, уже объявили, что не будут выдавать гуманитарные визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.
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