Латвийское телевидение (LTV) осуждает высказывания депутата Александра Кирштейнса (NA) о журналистке Анете Бертуле и призывает оценить действия депутата не только в комиссии Сейма по мандатам, этике, но и в Государственной полиции, сообщает LTV.
Кирштейнс обозвал журналистку: LTV обратилось в полицию
LTV подчеркивает, что депутаты Сейма и кандидаты в депутаты неоднократно грубо оскорбляли журналистов LTV, целенаправленно унижая их, а также пытались подорвать доверие к профессиональной журналистике и независимым, свободным общественным СМИ.
Как сообщает LTV, одним из последних примеров являются заявления Кирштейнса от 25 сентября о журналистке Анете Бертуле в Twitter. LTV подчеркивает, что заявления Кирштейнса оскорбляют LTV, а также порочат честь и достоинство журналиста Бертуле.
Председатель правления LTV Иварс Приеде подчеркивает, что публичное общение политиков налагает большую ответственность, более того, целенаправленное унижение СМИ, в том числе личное нападение на журналистов, не только разделяет общество, но и создает впечатление, что агрессивность, словесные оскорбления и неуважение - приемлемое, респектабельное поведение и является нормой.
"LTV - общественное средство массовой информации, и каждый из нас лично ожидает, что депутаты, избранные в Сейм, будут отстаивать демократические ценности и будут примером в отношении этических и общечеловеческих норм", - говорит Приеде.
Уже сообщалось, что Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) обратилась в Сейм с просьбой оценить этичность действий депутата Александра Кирштейнса (NA), оскорбительно отозвавшегося о журналистке Латвийского телевидения Анете Бертуле, которую он назвал "политической проституткой".
Как выяснило агентство LETA, в заявлении, направленном LŽA, спикера Сейма Инару Мурниеце, председателя комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янину Курсите-Пакуле и главу парламентской фракции NA Райвиса Дзинтарса просят отреагировать на высказывания Кирштейнса от 25 сентября в Twitter.
Кирштейнс, комментируя предвыборные дебаты на LTV, писал:
"Политическая проститутка Бертуле, ведущая дебаты кандидатов в Сейм на LTV1, все время врет, что политики [имеется в виду NA] хотят ликвидировать Конституционный суд, упуская из виду, что он должен быть передан в Верховный суд, как в Эстонии, Финляндии и Швеции! В довоенной Латвии конституционные вопросы рассматривал сенат Верховного суда".
LŽA считает, что Кирштейнс не только грубо и оскорбительно отозвался о журналистке Бертуле, но и оклеветал и дискредитировал работу журналиста и СМИ, которые обеспечивают открытое и равноправное обсуждение важных для общества вопросов во время равноправных выборов.
Cik veikli izdzēsa. pic.twitter.com/y6Cfjnf5au— Juris Jurāns (@juransj) September 25, 2022
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!