Кирштейнс обозвал журналистку: LTV обратилось в полицию

LTV подчеркивает, что депутаты Сейма и кандидаты в депутаты неоднократно грубо оскорбляли журналистов LTV, целенаправленно унижая их, а также пытались подорвать доверие к профессиональной журналистике и независимым, свободным общественным СМИ.

Как сообщает LTV, одним из последних примеров являются заявления Кирштейнса от 25 сентября о журналистке Анете Бертуле в Twitter. LTV подчеркивает, что заявления Кирштейнса оскорбляют LTV, а также порочат честь и достоинство журналиста Бертуле.

Председатель правления LTV Иварс Приеде подчеркивает, что публичное общение политиков налагает большую ответственность, более того, целенаправленное унижение СМИ, в том числе личное нападение на журналистов, не только разделяет общество, но и создает впечатление, что агрессивность, словесные оскорбления и неуважение - приемлемое, респектабельное поведение и является нормой.

"LTV - общественное средство массовой информации, и каждый из нас лично ожидает, что депутаты, избранные в Сейм, будут отстаивать демократические ценности и будут примером в отношении этических и общечеловеческих норм", - говорит Приеде.