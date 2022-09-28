В Эстонии в среду, в 28-ю годовщину крушения парома "Эстония", состоятся церемонии в память о погибших в крупнейшем за всю послевоенную историю кораблекрушении на Балтике, пишет Rus.Postimees.
Сегодня поминают жертв крушения парома "Эстония"
Объединение родственников людей, погибших на "Эстонии" - НКО Memento Mare примет участие в поминальном богослужении у памятника «Прерванная линия» возле Морских ворот Таллинна, которое по традиции начнется в 12 часов дня.
Ряд поминальных мероприятий состоится в течение дня в других регионах Эстонии, в Швеции и в Финляндии.
Грузопассажирский паром "Эстония" потерпел крушение в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллинна в Стокгольм во время сильного шторма близ финского острова Утэ.
Из 989 человек на борту - пассажиров и членов экипажа - спаслись 137, погибли 852 человека. Паром затонул между 00:55 и 01:50 ночи, на глубине около 70 метров.
Международная комиссия по расследованию причин катастрофы "Эстонии" пришла к предварительному выводу, что основной причиной катастрофы судна стало трагическое стечение целого ряда обстоятельств.
Возглавлявший комиссию эстонский капитан Уно Лаур (1928-2018), комментируя выводы комиссии, в частности пояснял, что во время сильнейшего шторма, в который попал паром, забортная вода проникла на судно в том числе и через воздухоочистные каналы.
"Вода заливала судно через все малейшие щели и отверстия. Но основная масса воды проникла внутрь парома все же через полностью открытую аппарель в носовой части судна и сквозь разбитые окна на верхних палубах", – отметил он.
Лаур добавил, что версий гибели парома "Эстония" в течение последующих лет будет еще немало. По оценке комиссии, крушение судна ускорил ряд конструктивных особенностей "Эстонии", прежде всего, автомобильная палуба, проходящая от носа до кормы. Сильный шторм, высокая скорость судна, курс движения и погодные условия привели к тому, что не выдержали и разрушились крепления носового транспортного люка на судне.
Неудачное конструктивное решение этого узла механически связало между собой люк и находящуюся сразу за ним аппарель. Оторвавшийся многотонный носовой люк в падении зацепил аппарель и приоткрыл ее, открыв тем самым свободный доступ забортной воде на автомобильную палубу.
Весной и летом 2022 года международная команда экспертов провела лазерное 3D-сканирование парома "Эстония". Сканирование было выполнено исследовательским судном VOS Sweet под голландским флагом. В экспедиции участвовали эксперты из Эстонии, Швеции, Германии и Польши. Из эстонского Центра расследования безопасности и Шведского департамента по расследованию чрезвычайных происшествий участвовали в общей сложности три следователя.
В результате экспедиции удалось составить батиметрическую модель как профиля морского дна, так и останков парома, которую можно распечатать. Подготовлена также цифровая модель 3D корпуса парома, для ее составления были использованы чертежи судна. Это на данный момент самая точная модель судна до его катастрофы, которая нужна еще и для того, чтобы эффективнее проводить интервью со спасшимися на пароме.
В Эстонии памятники погибшим на "Эстонии" установлены в Таллинне, у башни Толстая Маргарита, на острове Хийумаа на полуострова Тахкуна и на острове Сааремаа - на полуострове Нинасе в волости Мустъяла.
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