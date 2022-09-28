Сегодня поминают жертв крушения парома "Эстония"

Лаур добавил, что версий гибели парома "Эстония" в течение последующих лет будет еще немало. По оценке комиссии, крушение судна ускорил ряд конструктивных особенностей "Эстонии", прежде всего, автомобильная палуба, проходящая от носа до кормы. Сильный шторм, высокая скорость судна, курс движения и погодные условия привели к тому, что не выдержали и разрушились крепления носового транспортного люка на судне.

Неудачное конструктивное решение этого узла механически связало между собой люк и находящуюся сразу за ним аппарель. Оторвавшийся многотонный носовой люк в падении зацепил аппарель и приоткрыл ее, открыв тем самым свободный доступ забортной воде на автомобильную палубу.

Весной и летом 2022 года международная команда экспертов провела лазерное 3D-сканирование парома "Эстония". Сканирование было выполнено исследовательским судном VOS Sweet под голландским флагом. В экспедиции участвовали эксперты из Эстонии, Швеции, Германии и Польши. Из эстонского Центра расследования безопасности и Шведского департамента по расследованию чрезвычайных происшествий участвовали в общей сложности три следователя.

В результате экспедиции удалось составить батиметрическую модель как профиля морского дна, так и останков парома, которую можно распечатать. Подготовлена также цифровая модель 3D корпуса парома, для ее составления были использованы чертежи судна. Это на данный момент самая точная модель судна до его катастрофы, которая нужна еще и для того, чтобы эффективнее проводить интервью со спасшимися на пароме.

В Эстонии памятники погибшим на "Эстонии" установлены в Таллинне, у башни Толстая Маргарита, на острове Хийумаа на полуострова Тахкуна и на острове Сааремаа - на полуострове Нинасе в волости Мустъяла.