США усилили наблюдение за ядерным оружием России

Разведывательные службы США и их союзников усилили наблюдение за Россией, чтобы отследить подготовку к возможному ядерному удару по территории Украины, сообщило во вторник, 27 сентября, издание Politico со ссылкой на слова пяти действующих и бывших американских чиновников.

"Мы наблюдаем за этим более пристально", - цитирует издание слова одного из чиновников Белого дома, имеющего доступ к разведданным о ядерных силах России. По словам собеседника Politico, наблюдение ведется в воздухе, космосе и киберпространстве. При этом источники указали на сложности, связанные с тем, что Россия, очевидно, рассматривает возможность применения в Украине не стратегического, а тактического ядерного оружия (ТЯО).

Сложности с получением разведданных

Как пояснили собеседники Politico, большинство российских самолетов могут быть оснащены не только обычными ракетами, но и менее крупными тактическими ядерными боеприпасами, предназначенными для более прицельного использования на поле боя, чем стратегические, - такие, как межконтинентальные баллистические ракеты.