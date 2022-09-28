Мобилизованных россиян уже отправляют на фронт в Украине

Глава военной администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай сообщил о прибытии новобранцев на фронт.

Гайдай сообщил, что первые мобилизованные уже прибыли в Украину для пополнения 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии России, которая пострадала в боях.

"Они не прошли никакого обучения", - пишет Гайдай в своем Telegram-канале.

Как сообщает украинское издание The Kyiv Independent, слова Гайдая подтверждаются и постами нескольких российских военных в социальных сетях, в которых они утверждают, что их отправляют на фронт без подготовки и практически сразу.

Российская правозащитная организация "Первый отдел" опубликовала видео, на котором запечатлен военнослужащий, мобилизованный в 1-ю танковую армию России, который утверждает, что уже находится на передовой под Херсоном.

Имеющаяся в распоряжении "Первого отдела" информация свидетельствует о том, что мобилизованные не участвуют в сборах, не проходят медкомиссии и иным образом не готовятся к боевым действиям.

Пока неясно, насколько распространена отправка на фронт неподготовленных призывников.

Галерея: Мобилизация в России