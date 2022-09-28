Вот уже несколько месяцев загадочные пожары и взрывы затрагивают режимные и важные объекты по всей России, сообщает издание Insider.
Загадочные пожары и взрывы на военных российских объектах. Кто это делает?
Из-за войны в Украине дела российских военных идут неважно. Всего за несколько дней в этом месяце украинским войскам удалось освободить больше территории, чем российская армия захватила и удерживала в течение полугодовой войны. Но бои российской армии не ограничиваются границами Украины.
В мае, когда российские вооруженные силы готовились к новому наступлению в украинском Донбассе, на военных постах, призывных пунктах и оборонно-промышленных комплексах по всей России начались таинственные взрывы или пожары.
Всего на объектах по всей России произошли десятки необъяснимых происшествий.
Цели включали нефтеперерабатывающие заводы, объекты по производству и хранению боеприпасов, авиационные и оборонные предприятия, а также инфраструктуру связи. Атаки, похоже, являлись частью попытки подорвать и ослабить наступательный потенциал российских вооруженных сил.
Например, в мае российские власти поймали двух подростков, бросавших бутылки с зажигательной смесью в военный комиссариат. В этом году в России были совершены нападения на десятки комиссариатов, что свидетельствует о том, что некоторые россияне, особенно те, кого могут призвать в армию, выступают против войны.
Тем не менее, атаки кажутся узконаправленными, и инциденты в значительной степени соответствуют задачам военных сил специальных операций в рамках кампании нетрадиционных боевых действий.
Нетрадиционные боевые действия - это набор навыков, в которых американские военные превосходит других и имеет многолетний опыт выполнения и обучения.
Поскольку американские военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях в Украине, источником атак, скорее всего, будут украинские командиры или российские диссиденты, а возможно, и то, и другое вместе.
Такая партизанская кампания может набрать обороты, если Россия продолжит терпеть неудачи в Украине, и проявляться она может по-разному, рассказал порталу Insider человек, прикомандированный к подразделению спецназа Нацгвардии.
"Сначала это может выглядеть как кампания, похожая на ту, что мы видели в Беларуси с поездами. Целенаправленные атаки и удары по линиям снабжения и другим уязвимым целям всегда эффективны", - сказал военный, который предпочел остаться анонимным.
"Следующими в списке будут более сложные цели, такие как военные колонны, базы или даже атаки на объекты управления и штабы", - добавил анонимный источник.
После нападения России на Украину в 2014 году, захвата Крыма и вторжения на Донбасс командование специальных операций США усилило подготовку, помощь и консультации украинским силам.
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