Загадочные пожары и взрывы на военных российских объектах. Кто это делает?

Тем не менее, атаки кажутся узконаправленными, и инциденты в значительной степени соответствуют задачам военных сил специальных операций в рамках кампании нетрадиционных боевых действий.

Нетрадиционные боевые действия - это набор навыков, в которых американские военные превосходит других и имеет многолетний опыт выполнения и обучения.

Поскольку американские военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях в Украине, источником атак, скорее всего, будут украинские командиры или российские диссиденты, а возможно, и то, и другое вместе.

Такая партизанская кампания может набрать обороты, если Россия продолжит терпеть неудачи в Украине, и проявляться она может по-разному, рассказал порталу Insider человек, прикомандированный к подразделению спецназа Нацгвардии.

"Сначала это может выглядеть как кампания, похожая на ту, что мы видели в Беларуси с поездами. Целенаправленные атаки и удары по линиям снабжения и другим уязвимым целям всегда эффективны", - сказал военный, который предпочел остаться анонимным.

"Следующими в списке будут более сложные цели, такие как военные колонны, базы или даже атаки на объекты управления и штабы", - добавил анонимный источник.

После нападения России на Украину в 2014 году, захвата Крыма и вторжения на Донбасс командование специальных операций США усилило подготовку, помощь и консультации украинским силам.