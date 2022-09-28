В среду, 28 сентября, глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник и глава администрации оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить их территории в состав России.
Руководители оккупированных территорий Украины просят принять их в состав России
Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении непризнанной республики в состав РФ.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением Республики решения на референдуме, прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!" — говорится в обращении.
Перед этим лидер "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что едет в Москву для завершения "юридических процедур присоединения к России".
С 23 по 27 сентября Россия провела так называемые "референдумы" о присоединении к России на оккупированных ею территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Администрация областей во вторник, 27 сентября, сообщила о результатах псевдореферендумов на удерживаемой Россией части Украины, заявив, что почти все жители поддержали присоединение к России.
Проведение псевдореферендумов в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей осудили Киев и Запад, которые не собираются признавать этот фарс легитимным голосованием и учитывать его итоги.
В свою очередь аналитики предупреждают, что последующая формальная аннексия может привести к новой эскалации конфликта.
Ранее украинские официальные лица указывали, что псевдореферендумы в основном нужны для того, чтобы повлиять на российское общественное мнение, чтобы оправдать мобилизацию после поражений на поле боя в Украине.
Ожидается, что президент России Владимир Путин объявит об аннексии оккупированных территорий в ближайшие дни.
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