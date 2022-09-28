Прославляют режим СССР: в Латвии переименуют 98 городских объектов

Она отметила, что топонимы, как и монументы, являются частью пропаганды. "Эти наименования с нами каждый день, и они формируют нашу страну и сознание. Русификация - элемент формирования советского самосознания", - сказала Яриновска, добавив, что работа над законопроектом началась два года назад.

Представитель Центра публичной памяти выразила сожаление, что, например, русского поэта Александра Пушкина восхваляют больше, чем Аспазию или других важных для латышской культуры деятелей.

По подсчетам центра, в Латвии имеется не менее 98 топонимов, прославляющих коммунистический режим, и около 40 топонимов, связанных с русификацией.

Она отметила, что многие города и края уже избавились от таких топонимов, однако есть несколько городов, в том числе Рига, которые не спешат менять пропагандистские топонимы.

В качестве примера Яриновска привела заявления мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша о том, что названия улиц в городе не будут изменены, потому что "у города богатая история". По ее мнению, такие действия в Латвии неприемлемы и подобные решения являются продолжением пропаганды.

Министр юстиции Янис Борданс выразил поддержку идее и подчеркнул, что расходы на смену адресов в самоуправлениях планируется покрыть из государственного бюджета, чтобы не использовались отговорки о нехватке средств.