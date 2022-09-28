Пугали ударом по экономике из-за санкций: раскрыта российская операция по дезинформации в Латвии

Фото: DFRLab

Опубликованные Meta данные свидетельствуют, что в рекламу в соцсетях в рамках этих кампаний было вложено примерно 105 000 долларов.

Meta констатировала, что кампанией по оказанию влияния руководили из России, однако она не принадлежала правительству России или конкретным структурам.

Дезинформаторы выдавали себя за популярные европейские СМИ, в том числе Der Spiegel, The Guardian, Bild и ANSA, размещая ссылки на поддельные домены с похожими названиями.

Они публиковали статьи, в которых критиковались Украина и украинские беженцы, прославлялась Россия и высказывались предупреждения, что западные страны пожалеют о наложенных на Россию санкциях.

Статьи после этого продвигали при помощи видео на YouTube, а также в разных соцсетях - Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Дезинформаторы использовали также порталы по созданию петиций Change.org и Avaaz.com и блог LiveJournal.

Анализ DFRLab свидетельствует, что для различных аудиторий создавалось разное содержание. В Германии и Латвии главной темой были ожидаемые экономические трудности, к которым приведет отказ от российских энергоресурсов. В свою очередь, во Франции и Италии упор делали на то, что надо прекратить поставки оружия Украине. Публикация посланий совпадала со временем, когда правительства соответствующих стран принимали решения по этим вопросам.