Технологический гигант Meta сообщил о ликвидации двух операций по оказанию иностранного влияния. Одна из них была направлена на латвийскую аудиторию и повторяла нарративы Кремля о том, как сильно в Латвии ударит по карману отказ от российских энергоресурсов.
Пугали ударом по экономике из-за санкций: раскрыта российская операция по дезинформации в Латвии
Операцию по оказанию влияния Meta заметила благодаря команде исследователей дезинформации DFRLab аналитического центра Atlantic Council, в которой работает и латвийский исследователь Ника Алексеева.
В августе 2022 года исследователи раскрыли небольшую группу дезинформаторов, которая состояла из шести поддельных аккаунтов в Facebook. Они за деньги рекламировали посты о грядущем энергетическом кризисе в Германии, содержавшие призывы отменить ограничения на импорт российского газа.
Когда это начали исследовать Meta и немецкие СМИ, была раскрыта более широкая сеть дезинформации - 1633 аккаунта, 703 страницы в Facebook, 29 аккаунтов в Instagram и одна группа в Facebook. Ее содержание пропагандировало интересы Кремля. Целевой аудиторией была не только Германия, но и Франция, Великобритания, Италия, Украина и Латвия (впрочем, для латвийской аудитории был предусмотрен относительно небольшой объем содержания).
Главная тенденция - активность была направлена на то, чтобы распространить в Европе направленное против Украины настроение и культивировать поддержку интересов Кремля.
DFRLab указывает, что сеть в плане многообразия напоминает более старые операции Кремля по оказанию влияния - как те, следы которых ведут напрямую в Кремль, так и те, авторы которых так и не были выяснены, но созданное которыми содержание согласуется с интересами Кремля в регионе. Главные признаки этих операций: усиление прокремлевских, а также антиукраинских и антизападных сообщений, использование платной рекламы, призывы подписывать петиции, воспроизведение контента на разных языках, но с нетипичными грамматическими конструкциями, создание фейковых профилей.
Опубликованные Meta данные свидетельствуют, что в рекламу в соцсетях в рамках этих кампаний было вложено примерно 105 000 долларов.
Meta констатировала, что кампанией по оказанию влияния руководили из России, однако она не принадлежала правительству России или конкретным структурам.
Дезинформаторы выдавали себя за популярные европейские СМИ, в том числе Der Spiegel, The Guardian, Bild и ANSA, размещая ссылки на поддельные домены с похожими названиями.
Они публиковали статьи, в которых критиковались Украина и украинские беженцы, прославлялась Россия и высказывались предупреждения, что западные страны пожалеют о наложенных на Россию санкциях.
Статьи после этого продвигали при помощи видео на YouTube, а также в разных соцсетях - Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Дезинформаторы использовали также порталы по созданию петиций Change.org и Avaaz.com и блог LiveJournal.
Анализ DFRLab свидетельствует, что для различных аудиторий создавалось разное содержание. В Германии и Латвии главной темой были ожидаемые экономические трудности, к которым приведет отказ от российских энергоресурсов. В свою очередь, во Франции и Италии упор делали на то, что надо прекратить поставки оружия Украине. Публикация посланий совпадала со временем, когда правительства соответствующих стран принимали решения по этим вопросам.
В Германии также популяризировался небольшой пикет, организаторы которого утверждали, что вооруженные силы Украины "убивают детей" в Донбассе. Это один из пропагандистских нарративов Кремля, которые используются в связанных с дезинформацией активностях.
Самые большие траты на одну рекламу составляли около 2000 долларов, в ней солдат украинского батальона "Азов" выставляли как использующих нацистские символы. Пользователям Facebook эту рекламу показали 500-600 тысяч раз.
DFRLab отмечает, что страницам в соцсетях давали очень похожие названия. Например, названия 88 из 703 обнаруженных страниц в Facebook состояли из прилагательных с положительным окрасом, после чего следовали две буквы и одна цифра.
Названия страниц на нескольких языках содержали фразу "открытое мнение". Исследователи обнаружили две такие страницы, предусмотренные для латвийской аудитории. В названиях нескольких других страниц фигурировала фраза на украинском языке "Вільний народ" ("Вольный народ"). Другие же выдавали себя за страницы официальных СМИ - такие чаще всего предназначались для немецкой аудитории.
Многие страницы использовали логотип немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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