Ср, 28.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Скончался бывший мэр Риги Марис Пургайлис

rus.tvnet.lv
Скончался бывший мэр Риги Марис Пургайлис
Facebook OK Telegram Whatsapp
Бывший мэр Риги Марис Пургайлис
Бывший мэр Риги Марис Пургайлис Фото: Edijs Pālens/LETA

26 сентября скончался бывший мэр Риги Марис Пургайлис, сообщили агентству LETA близкие латвийского политического и государственного деятеля.

Пургайлис возглавлял Рижскую думу с 1994 по 1997 год. Он был многолетним деканом и профессором факультета экономики Латвийского университета.

Согласно доступной агентству LETA информации, Пургайлис родился в 1947 году.

Он окончил Рижскую 1-ю среднюю школу им. Л. Паэгле, а после этого - факультет экономической кибернетики Латвийского университета, получив специальность экономиста-математика.

В 1971 году Пургайлис начал работать преподавателем. Он является автором шести книг и более 40 научных публикаций.

В 1991 году Пургайлис был избран депутатом Рижского городского совета, а затем - председателем бюджетной комиссии Рижской думы.

В 1993 году он стал деканом факультета управления и экономической информатики.

В Рижскую думу Пургайлис был избран по списку Латвийского независимого движения и Зеленой партии и стал мэром Риги.

Из самоуправления он был назначен членом правления Рижского порта, был уполномоченным лицом Риги в предприятии Rīgas pasažieru osta.

С 2001 года Пургайлис был доцентом Латвийского университета.

Прощание с Марисом Пургайлисом состоится 3 октября 2022 года в Большом зале Рижского крематория.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх