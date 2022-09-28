Скончался бывший мэр Риги Марис Пургайлис

Пургайлис возглавлял Рижскую думу с 1994 по 1997 год. Он был многолетним деканом и профессором факультета экономики Латвийского университета.

Согласно доступной агентству LETA информации, Пургайлис родился в 1947 году.

Он окончил Рижскую 1-ю среднюю школу им. Л. Паэгле, а после этого - факультет экономической кибернетики Латвийского университета, получив специальность экономиста-математика.

В 1971 году Пургайлис начал работать преподавателем. Он является автором шести книг и более 40 научных публикаций.

В 1991 году Пургайлис был избран депутатом Рижского городского совета, а затем - председателем бюджетной комиссии Рижской думы.

В 1993 году он стал деканом факультета управления и экономической информатики.

В Рижскую думу Пургайлис был избран по списку Латвийского независимого движения и Зеленой партии и стал мэром Риги.

Из самоуправления он был назначен членом правления Рижского порта, был уполномоченным лицом Риги в предприятии Rīgas pasažieru osta.

С 2001 года Пургайлис был доцентом Латвийского университета.

Прощание с Марисом Пургайлисом состоится 3 октября 2022 года в Большом зале Рижского крематория.