Der Tagesspiegel: Газопроводы СП и СП-2 уничтожены навсегда

Как и Еврокомиссия, немецкие органы безопасности и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) считают случившееся актом диверсии, указывает далее газета. BND взяла на себя ведущую роль в расследовании, в числе прочего она изучает спутниковые снимки с движением кораблей перед взрывами на газопроводах.

Предполагаются целенаправленные взрывы

Предполагается, что три ветки СП и СП-2 пострадали от целенаправленных взрывов, поскольку размер пробоин очень велик, высока была и скорость падения давления в трубопроводах, сообщает Der Tagesspiegel, ссылаясь на информацию, имеющуюся в ее распоряжении. Поэтому, согласно одной из версий, на двух трубах "Северного потока" и одной трубе "Северного потока - 2" водолазы закрепили взрывчатку. Кроме того, отмечается значительное расстояние между тремя местами, в которых возникла течь.

Инцидент изучает в числе прочего и кризисный штаб министерства иностранных дел Германии, консультации о последствиях случившегося проводят несколько федеральных министерств и ведомство федерального канцлера. В качестве первого шага федеральная полиция усилит контроль над территориальными водами Германии, ее корабли будут более пристально наблюдать за маршрутами критической инфраструктуры страны. Кроме того, власти федеральных земель усилят охрану прибрежных регионов Северного и Балтийского морей. Особое внимание будет направлено на строящиеся терминалы по приему сжиженного природного газа, а также подводные и телекоммуникационные кабели.