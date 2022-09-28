Последствия мобилизации будут ощущаться в экономике России очень долго

Главный показатель - ВВП России, и уже в этом году его падение может быть куда более сильным, чем прогнозировалось ранее. Кроме того, и в последующие годы роста экономики РФ, скорее всего, не будет.

Причина этого - факт, что из-за мобилизации на войну призывают больше количество работающих, заменить которых будет очень сложной задачей. Кроме того, нужно принять во внимание, что в сейчас в России царят сильный страх и тревога - многие граждане работоспособного возраста вынуждены покинуть страну, так как опасаются быть призваны в армию и отправлены на войну в Украине.

"Нехватка рабочей силы негативно повлияет на и так небольшие доходы и накопления жителей России, и это значительно коснется семьи мобилизованных", - отмечают специалисты.

Это означает, что объявленная Путиным мобилизация должна ускорить спад экономики России, что нанесет удар по настроению потребителей.

Жители России уже начали отказываться от крупных покупок и ориентируются только на товарах первой необходимости. Это в свою очередь приводит к сильному падению спроса, что окажет негативное влияние на ВВС.

Таким образом, и жителям России придется считаться с более резким ростом инфляции.

"Последствия мобилизации в экономике России будут ощущаться минимум ближайшие пять лет", - прогнозирует Bloomberg экономист Александр Исаков.

Ранее сообщалось, что после объявления мобилизации российский фондовый рынок испытал большое падение. Кроме того, плохой новостью для экономики России стало и то, что цены на нефть упали до самого низкого за последние девять месяцев уровня, в связи с чем в дефиците бюджета России возникает большой дефицит - доходы от нефти снижаются, однако финансирование войны становится все дороже.