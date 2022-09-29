Ураган "Иэн" ударил по Флориде. До этого он полностью "отключил" энергоснабжение на Кубе

"Мексиканский залив практически двигается на берег - через пляжи и в жилые районы, - говорит Эрик Сална из Международного центра по изучению ураганов. - Это водное вторжение трудно себе представить, пока не увидишь его в реальности". Эксперт добавляет, что от наводнений, как правило, погибает больше людей, чем от ветра, и приток воды, вызванный "Иэном", был "наихудшим из возможных".

Житель Флориды снимает последствия урагана "Иэн" Фото: AFP via Getty Images

Ранее предполагалось, что "Иэн" может нанести удар по густонаселенному району города Тампа, где подобное последний раз происходило в 1921 году. Однако на самом деле удар пришелся несколько южнее.

"Иэн" находился примерно в 125 км от побережья в 05:00 по местному времени (09:00 по Гринвичу), когда Национальный центр ураганов объявил, что он стал ураганом четвертой категории. Это означает чрезвычайную опасность: по прогнозам, скорость ветра может достигать 240 км/ч.

"Иэн" - вид из космоса Фото: Getty Images

Губернатор Флориды в минувшие выходные объявил чрезвычайное положение во всей Флориде и задействовал 5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Директор Института экстремальных явлений в Международном университете Флориды Ричард Олсон выразил беспокойство в связи с недостаточно активной эвакуацией. Более 2,5 млн жителей Флориды в ряде прибрежных городов начали эвакуацию, а в некоторых районах полиция ходила по домам и просила людей покинуть свои дома.

Плакат у АЗС Фото: Getty Images