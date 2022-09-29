Обнаружена еще одна утечка газа из "Северного потока"

"Об этой утечке не было известно с самого начала. [Облако пузырьков газа] не было видно на радарах, потому что оно меньше, [чем в местах других утечек]. Береговая охрана увидела его, когда исследовала район на судне и на самолете", -сообщил представитель береговой охраны Швеции.

По мнению Евросоюза и НАТО, утечки, скорее всего, были вызваны преднамеренным саботажем.

По данным источника в Минобороны Великобритании, газопроводы могли повредить дистанционно, взрывные устройства могли быть установлены месяцы или годы назад, сообщает "Новая Газета. Европа". Также по мнению Минобороны Великобритании версия с установкой взрывных устройств российской подводной лодкой маловероятна, так как глубина Балтийского моря усложняет эту задачу.

Ранее сообщалось, что на газопроводах были зафиксированы в общей сложности три утечки.

Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream - сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. "Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - заявила компания Nord Stream.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток - 2", утечка газа была также зафиксирована из обеих нитках "Северного потока - 1". Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Галерея: Саботаж на газопроводе