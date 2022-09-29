"Оккупационный налог": партия Саакашвили предлагает ввести для россиян денежный сбор

По замыслу авторов плана, все граждане России, въезжающие в Грузию или уже находящиеся там, будут обязаны заплатить в государственную казну 1000 лари (примерно 370 евро).

В противном случае граждане России не смогут пересечь границу.

По плану, если российский турист уже находится в Грузии, его смогут депортировать, хотя грузинские законы предусматривают годичный безвизовый режим для туристов, в том числе и россиян.

Источники в правящей партии "Грузинская мечта" законопроект не комментируют, но дают понять, что он вряд ли будет принят.

Правительство Ираклия Гарибашвили часто напоминает о двузначном росте экономики и не скрывает, что рост во многом обеспечивается большим наплывом российских туристов.

Кроме того, премьер Гарибашвили неоднократно подчёркивал суть политики Тбилиси в условиях войны в Украине: "Грузия не присоединится к антироссийским санкциям и не допустит открытия "второго фронта" против России". Кроме того, Грузия взяла на себя обязательства перед ЕС не допускать дискриминации в любой форме - а в предложенном законопроекте ряд правозащитных НКО усмотрели признаки дискриминации.

Напомним, что после принятия указа о "частичной" мобилизации в Грузию устремился поток россиян, которые хотели избежать отправки на войну.