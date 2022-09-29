В Мелитополе взорван автомобиль местной коллаборационистки

Взрыв произошел в жилом массиве рядом с Промышленно-экономическим колледжем. По предварительной информации, Шапурова выжила. В оккупационной администрации она отвечала за "отдел образования".

"Уточненная информация от движения сопротивления - сожжена машина местной высокопоставленной коллаборационистки Елены Шапуровой, - сообщил мэр. - Человек, в мирной жизни прославившийся коррупционными схемами, нашел свое "призвание" - возглавить оккупационный "департамент образования" и всячески помогать оккупантам вводить российский "воспитательный" режим. По свидетельствам очевидцев, предательница жива, хотя перепугалась почти до смерти", - указал Федоров.

Уже многие коллаборационисты стали жертвами украинских партизан, среди них также организаторы "референдумов" о присоединении к России на оккупированных территориях Украины.