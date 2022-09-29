Украина: 2000 мобилизованных россиян уже прибыли в Херсон

"Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область 2000 человек, мобилизованных в Крыму", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В оккупированном Крыму военкомы получили приказ в первую очередь призывать крымских татар в состав российской оккупационной армии и направлять их в армейские части, выполняющие задачи в районах напряженных боев.

"26 сентября только в Сакском районе [Крым] мобилизован 21 человек этой национальности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, распорядился о частичной мобилизации 300 тысяч резервистов, чтобы не допустить нехватки солдат в развязанной им войне против Украины.

Однако, позже СМИ сообщали о многих случаях, когда повестку получали люди без военного опыта.

Так, повестку о призыве в армию получил сотрудник российского банка - специалист по информационным технологиям, никогда не служивший в армии и не посещавший курсы военной подготовки в вузе, сообщают оппозиционные СМИ.

Студент Бурятского университета опубликовал кадры, на которых видно, как представители Нацгвардии и военной полиции забирают студентов с учебы, видимо, для мобилизации, несмотря на то, что министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что студентов мобилизовать не будут.

Галерея: Мобилизация в России