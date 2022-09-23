ISW: Мобилизация в России - НЕ частичная

Российские официальные лица ранее заявляли, что частичная мобилизация затронет 300 000 человек и только тех, кто имеет военный опыт.

В четверг, 22 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что выдача повесток участникам протеста против мобилизации осуществляется в соответствии с законом. Однако такая его интерпретация противоречит предыдущим заявлениям Кремля о том, что власти не будут призывать людей, не состоящих в списках резервистов, то есть без опыта.

Западные и российские оппозиционные СМИ сообщают о случаях рассылки повесток протестующим в Москве и Воронеже. СМИ также сообщают о многих случаях, когда повестку получали люди без военного опыта.

Так, повестку о призыве в армию получил сотрудник российского банка - специалист по информационным технологиям, никогда не служивший в армии и не посещавший курсы военной подготовки в вузе, сообщают оппозиционные СМИ.

Студент Бурятского университета опубликовал кадры, на которых видно, как представители Нацгвардии и военной полиции забирают студентов с учебы, видимо, для мобилизации, несмотря на то, что министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что студентов мобилизовать не будут.