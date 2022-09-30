Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Сообщается, что документы, датированные 29 сентября, опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия объявила во вторник результаты псевдореферендумов в оккупированных Россией областях Украины, заявив, что почти все участники голосования высказались за присоединение к России.

В среду, 28 сентября, глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава администрации оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить их территории в состав России.

Проведение псевдореферендумов в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей осудили Киев и Запад, которые не собираются признавать этот фарс легитимным голосованием и учитывать его итоги.

В свою очередь аналитики предупреждают, что последующая формальная аннексия может привести к новой эскалации конфликта.

Ранее украинские официальные лица указывали, что псевдореферендумы в основном нужны для того, чтобы повлиять на российское общественное мнение, чтобы оправдать мобилизацию после поражений на поле боя в Украине.