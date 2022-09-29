Эстония с 1 января откажется от российского газа

Он отметил, что политическое намерение отказаться от российского газа этой весной выразило еще предыдущее правительство, а теперь оно зафиксировано как налагающая юридические обязательства мера.

"Эстония с 1 января или конца этого года вводит так называемую налагающую юридические обязательства санкцию, национальную санкцию в отношении российского газа", - сказал он.

Новый пакет санкций также предложила Европейская комиссия. "Он предусматривает запрет на экспорт определенных товаров, а также запреты на импорт, расширение запретов на оказание услуг, в том числе и на так называемые народные республики Донецка и Луганска, расширение адаптированных санкций и на гражданские администрации оккупационной власти Запорожской и Херсонской областей", - перечислил министр.

Еврокомиссия также выступила с принципиальным предложением утвердить в ЕС согласованный G7 ценовой потолок нефти.

"Теперь страны-члены выразят свое окончательное мнение, будем надеяться, что решение вступит в силу без задержки", - сказал Рейнсалу.