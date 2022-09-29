В Риге, в Ильгюциемсе, 29 сентября у некого мужчины нашли, возможно, 200 таблеток экстази, сообщила Рижская муниципальная полиция.
В Ильгюциемсе у мужчины нашли сверток с, возможно, 200 таблетками экстази
Патрулируя в окрестностях Ильгюциемса, сотрудники полиции заметили на улице подозрительного человека, который привлек внимание полицейских своим поведением.
Полицейские обратились к молодому человеку, который сказал, что просто гуляет. Проверяя данные молодого человека, выяснилось, что он прежде оказывался в поле зрения полиции в связи с наркотическими веществами.
У юноши изо рта ощущался характерный запах марихуаны, и сам юноша не отрицал, что сегодня курил марихуану.
Молодой человек предъявил содержимое своих карманов, где в пачке сигарет лежала одна свернутая сигарета. Кроме того, у мужчины был обнаружен коричневый свитер, в котором лежали мешочки с большим количеством таблеток. Сам он сказал, что упаковку с таблетками нашел на улице и отрицал свою вину.
Кроме того, в бумажнике были замечены большие денежные суммы, которые создали подозрения, что молодой человек, возможно, связан с торговлей наркотическими веществами.
Стражи порядка задержали юношу и доставили в полицейский участок для дальнейших процессуальных действий.
Сотрудники Государственной полиции обнаружили, что в свертке коричневые цвета, в двух полиэтиленовых упаковках находятся 200 таблетках, возможно, MDMA или экстази.
Принимая во внимание обстоятельства происшествия, в Государственной полиции начат уголовный процесс, в котором будет оценена ответственность молодого человека и назначена экспертиза констатированного вещества, а также суд решит о применении меры пресечения - заключения под стражу.
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