Протесты в Иране продолжаются, власти угрожают "расправиться" с протестующими

Отвечая на вопрос о протестах, Раиси - бывший глава судебной системы Ирана, - предупредил, что существует разница между протестами и беспорядками.

"С теми, кто принимал участие в беспорядках, надо расправиться решительно, это требование народа", - сказал он.

Как обычно, досталось и "внешним врагам", в том числе США, которые Раиси обвинил в попытке "натравить людей друг на друга".

В четверг утром губернатор провинции Тегеран заявил о прекращении беспорядков, несмотря на опубликованные в интернете кадры, на которых видно, как люди ночью протестуют в нескольких районах.

В знак солидарности с протестующими остригла волосы и Назанин Загари-Рэтклифф, гражданка Великобритании и Ирана, просидевшая шесть лет в иранской тюрьме. Фото: BBC News

В знак солидарности с протестующими остригла волосы и Назанин Загари-Рэтклифф, гражданка Великобритании и Ирана, просидевшая шесть лет в иранской тюрьме.

На кадрах, переданных Персидской службе Би-би-си, Загари-Рэтклифф остригает волосы и говорит: "За маму, за дочь, за страх одиночества, за женщин моей страны, за свободу".

Загари-Рэтклифф арестовали в Иране в 2016 году по обвинению в шпионаже, которое она отрицала.