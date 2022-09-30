Президент Ирана предупредил, что не допустит "хаоса" – так он описал протесты, прокатившиеся по стране после смерти в заключении молодой женщины, полностью подавить которые власти пока не в состоянии.
Протесты в Иране продолжаются, власти угрожают "расправиться" с протестующими
По словам Ибрахима Раиси, положившая начало протестам смерть 22-летней Махсы Амини две недели назад "всех опечалила", но его правительство "[не может] позволить людям нарушать покой общества беспорядками".
В среду из Ирана поступали новые сведения о беспорядках на фоне растущего числа погибших.
Государственные СМИ сообщили, что 41 человек, включая сотрудников службы безопасности, был убит и более 1200 арестованы.
Однако базирующаяся в Норвегии иранская правозащитная группа заявила, что по меньшей мере 76 протестующих были убиты силами безопасности, которых она обвинила в применении несоразмерной силы и боевых патронов.
22-летняя Махса Амини из северо-западного города Сакез гостила в Тегеране 13 сентября, когда полиция нравов задержала ее за нарушение закона, требующего, чтобы женщины покрывали волосы хиджабом или платком.
Полиция сообщила, что Амини потеряла сознание в центре содержания под стражей из-за сердечной недостаточности. Но ее семья утверждала, что полицейские ее избили. Она скончалась в больнице после трех дней в коме.
Первая акция протеста состоялась после ее похорон в Сакесе 17 сентября, тогда же появились первые видео с женщинами, срывающими с себя хиджабы.
These women in #Iran’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w— Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 20, 2022
"Сегодня вечером на площади Азади в Кермане женщина садится на ящик, снимает головной платок и обрезает волосы, в то время как люди скандируют "Смерть диктатору" в пятую ночь протестов в Иране по поводу смерти #МахсаАмини под стражей в полиции нравов"
Похожие демонстрации затем начались и в других местах на населенном курдами северо-западе страны и в Тегеране. В течение нескольких дней беспорядки охватили десятки других городов и превратились в самый серьезный вызов иранским властям за последние годы.
На появившихся с началом протестов в интернете видеороликах видно, как женщины публично сжигают платки и остригают волосы, скандируя "Женщины, жизнь, свобода" и "Смерть диктатору" (имеется в виду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи).
В интервью государственному телевидению в среду вечером президент Раиси пообещал, что расследование смерти Амини будет проведено беспристрастно, а в ближайшие дни судебно-медицинские эксперты представят отчет.
Отвечая на вопрос о протестах, Раиси - бывший глава судебной системы Ирана, - предупредил, что существует разница между протестами и беспорядками.
"С теми, кто принимал участие в беспорядках, надо расправиться решительно, это требование народа", - сказал он.
Как обычно, досталось и "внешним врагам", в том числе США, которые Раиси обвинил в попытке "натравить людей друг на друга".
В четверг утром губернатор провинции Тегеран заявил о прекращении беспорядков, несмотря на опубликованные в интернете кадры, на которых видно, как люди ночью протестуют в нескольких районах.
В знак солидарности с протестующими остригла волосы и Назанин Загари-Рэтклифф, гражданка Великобритании и Ирана, просидевшая шесть лет в иранской тюрьме.
На кадрах, переданных Персидской службе Би-би-си, Загари-Рэтклифф остригает волосы и говорит: "За маму, за дочь, за страх одиночества, за женщин моей страны, за свободу".
Загари-Рэтклифф арестовали в Иране в 2016 году по обвинению в шпионаже, которое она отрицала.
После длительной кампании и переговоров между правительствами Великобритании и Ирана в марте этого года ее освободили и она вернулась в Великобританию.