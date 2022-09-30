Пенсионная реформа во Франции: люди вышли на марши протеста

Профсоюзы призвали к общенациональным забастовкам, особенно в секторе общественного транспорта и школах. По Франции запланировано более 200 маршей протеста, но участников было меньше, чем ожидалось.

По имеющейся у профсоюзов информации, в забастовках участвовало от 20% до 30% школьных работников.

Региональные поезда и автобусы были отменены, но большинство поездов дальнего следования ходили по расписанию.

Туристы не смогли посетить Эйфелеву башню в четверг из-за забастовок. Люди, купившие билеты онлайн, были уведомлены об этом по электронной почте. В среднем Эйфелеву башню посещают более 20 000 человек в день.

Во Франции осенью часто проходят акции протеста, связанные с социальными проблемами. На этот раз тоже ожидались массовые протесты против Макрона, переизбранного весной на пост президента, и правительства, но их не было.

Профсоюзы и оппозиция в настоящее время разделились в своих протестах против правительства. Профсоюзы протестовали в четверг, 29 сентября, но социалисты, зеленые и Левая партия призвали к протестам против стоимости жизни и бездействия в вопросе климатического кризиса 16 октября.

Предлагаемая Макроном пенсионная реформа повысит возраст выхода на пенсию с 62 до 64 или 65 лет.

Реформа вызвала больше споров, чем инфляция, которая во Франции ниже, чем в других европейских странах, поскольку правительство выделило миллиарды евро на помощь и установило потолок цен на энергоносители.