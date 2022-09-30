Генсек ООН: планам аннексии России нет места в современном мире

"Любое решение о дальнейшем присоединении к России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения", - сказал Гутерриш.

"Это решение не должно быть принято", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил в четверг, что Россия официально объявит об аннексии оккупированных украинских территорий в пятницу, 30 сентября, во время торжественной церемонии в Кремле.

"Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина", - сказал Дмитрий Песков.

Гутерриш заявил, что аннексия территории страны на основе силы противоречит Уставу ООН и международному праву.

Он напомнил, что псевдореферендумы, организованные Россией на оккупированных территориях, проходили во время войны в условиях российской оккупации и вне конституционных рамок Украины.

"Их нельзя назвать истинным выражением воли народа", - сказал Гутерриш.

"Как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности [ООН] Российская Федерация несет особую ответственность за соблюдение устава", - добавил он.

"Любое решение России двигаться вперед будет еще больше угрожать перспективам мира", - заявил генеральный секретарь ООН.