Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг, 29 сентября, осудил планы России по аннексии оккупированных частей Украины, заявив, что это опасная эскалация, которой нет места в современном мире.
Генсек ООН: планам аннексии России нет места в современном мире
"Любое решение о дальнейшем присоединении к России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения", - сказал Гутерриш.
"Это решение не должно быть принято", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил в четверг, что Россия официально объявит об аннексии оккупированных украинских территорий в пятницу, 30 сентября, во время торжественной церемонии в Кремле.
"Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина", - сказал Дмитрий Песков.
Гутерриш заявил, что аннексия территории страны на основе силы противоречит Уставу ООН и международному праву.
Он напомнил, что псевдореферендумы, организованные Россией на оккупированных территориях, проходили во время войны в условиях российской оккупации и вне конституционных рамок Украины.
"Их нельзя назвать истинным выражением воли народа", - сказал Гутерриш.
"Как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности [ООН] Российская Федерация несет особую ответственность за соблюдение устава", - добавил он.
"Любое решение России двигаться вперед будет еще больше угрожать перспективам мира", - заявил генеральный секретарь ООН.
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