В пятницу, 30 сентября, вступает в силу запрет на предвыборную агитацию, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Вступил в силу запрет на предвыборную агитацию
Вступил в силу запрет на предвыборную агитацию
Запрет распространяется на размещение предвыборных агитационных материалов в прессе, на улицах и в электронных СМИ. В социальных сетях и на различных интернет-сайтах запрещено размещать платную агитацию.
Как отмечает KNAB, агитационные материалы могут быть самыми разными - это и реклама, и интервью, и посты в социальных сетях. Если граждане заметят запрещенную политическую рекламу в дни, когда действует запрет на агитацию, об этом нужно сообщить Госполиции или KNAB.
О нарушениях можно сообщить через бесплатное приложение Ziņo KNAB, позвонив на телефон доверия KNAB 80002070 или написав по электронной почте knab@knab.gov.lv.
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