Вступил в силу запрет на предвыборную агитацию

Агитация также запрещена в субботу, 1 октября, когда состоятся выборы в 14-й Сейм.

Запрет распространяется на размещение предвыборных агитационных материалов в прессе, на улицах и в электронных СМИ. В социальных сетях и на различных интернет-сайтах запрещено размещать платную агитацию.

Как отмечает KNAB, агитационные материалы могут быть самыми разными - это и реклама, и интервью, и посты в социальных сетях. Если граждане заметят запрещенную политическую рекламу в дни, когда действует запрет на агитацию, об этом нужно сообщить Госполиции или KNAB.

О нарушениях можно сообщить через бесплатное приложение Ziņo KNAB, позвонив на телефон доверия KNAB 80002070 или написав по электронной почте knab@knab.gov.lv.

Галерея: Выборы в 14-й Сейм