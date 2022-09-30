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Сартс: не могу обещать Латвии мирное и предсказуемое будущее

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Сартс: не могу обещать Латвии мирное и предсказуемое будущее
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Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс
Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс Фото: Зане Битере/ LETA

В нынешних условиях, когда между соседями Латвии идет жестокая война, а в мире продолжает меняться климат, а также происходят и другие глобальные потрясения, можно сделать вывод, что стабильность, в которой мы жили последние 25 лет, прошла, подчеркнул Янис Сартс, глава Центра стратегической коммуникации НАТО.

"Мы вступили в период нестабильности, который определяется войной в Украине, усилением влияния Китая, а также изменением климата, которое оказывает давление на многие регионы мира и может привести к новому притоку беженцев", - пояснил эксперт.

Поэтому нечего себя обманывать и обещать Латвии мирное и предсказуемое будущее.

Также он указывает, что, если украинская армия победит Россию, риски для безопасности стран Балтии все равно сохранятся.

"Проигрыш России в войне приведет к нестабильности в Кремле и во всей России. Мы видим ряд независимых центров силы - армия, спецслужбы, ЧВК "Вагнер" под командованием Евгения Пригожина, Росгвардия. Нестабильность в Кремль может привести к борьбе за власть между этими группировками. Это плохая новость для стран Балтии", - сказал Сартс.

Эксперт оценил вероятность того, что смену власти в России могут контролировать ФСБ и силовые структуры, как возможный сценарий.

"Появились новые мощные игроки, такие как Пригожин, который имеет в своем распоряжении абсолютно верный ему вооруженный ресурс, представляющий собой частную армию военных наемников", - говорит Сартс.

Что касается военных угроз для Латвии, эксперт подчеркивает, что война в Украине ослабила боеспособность России на ближайшие десять лет. Но непонятно, как именно произойдет смена власти в России, какие группировки будут за нее бороться и что будет в итоге, предупредил эксперт.

На вопрос, насколько латвийское общество как группа граждан готово к этой нестабильности и новым вызовам, Сартс отметил, что "конечно, среди нас есть люди, нелояльные к Латвии, но крушение мифа о российском всемогуществе уменьшило их количество".

"У этих людей меняется центр притяжения, потому что крушение мифа о могущественной России заставило многих задуматься", - подчеркнул глава Центра стратегической коммуникации НАТО.

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