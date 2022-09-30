Сартс: не могу обещать Латвии мирное и предсказуемое будущее

"Мы вступили в период нестабильности, который определяется войной в Украине, усилением влияния Китая, а также изменением климата, которое оказывает давление на многие регионы мира и может привести к новому притоку беженцев", - пояснил эксперт.

Поэтому нечего себя обманывать и обещать Латвии мирное и предсказуемое будущее.

Также он указывает, что, если украинская армия победит Россию, риски для безопасности стран Балтии все равно сохранятся.

"Проигрыш России в войне приведет к нестабильности в Кремле и во всей России. Мы видим ряд независимых центров силы - армия, спецслужбы, ЧВК "Вагнер" под командованием Евгения Пригожина, Росгвардия. Нестабильность в Кремль может привести к борьбе за власть между этими группировками. Это плохая новость для стран Балтии", - сказал Сартс.

Эксперт оценил вероятность того, что смену власти в России могут контролировать ФСБ и силовые структуры, как возможный сценарий.