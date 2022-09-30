Муж считает дни до секса, а у меня из-за этого тревога. Что делать? Отвечает секс-коуч

Я искренне призываю вас дать себе время на восстановление, отдых, дождаться, когда гормональная система перейдет в предродовой режим, а менструальный цикл восстановится. Прямо сейчас ваше тело саморегулируется, чтобы вы могли восстановить силы и позаботиться о ребенке, не думайте сейчас о сексе.

Спустя 4-6 недель организм постепенно восстановится и вы также понемногу почувствуете сексуальное настроение. Берегите себя. Почувствуйте импульс в своем теле и психике.

Советую мужу набраться терпения и дождаться, пока вы проявите желание заняться с ним любовью. При этом муж должен быть рядом, помогая вам и вашему общему малышу. Также используя самоудовлетворение для своего благополучия и спокойствия.

Когда вы чувствуете давление со стороны партнера относительно секса, происходит психологическое замыкание, дистанцирование (вы пишете о переполняющем вас ужасе), и это еще больше отдаляет вас от возможной близости. Попробуйте объяснить это чувство своему партнеру и спросите у него, что именно вам больше всего нужно в данный момент - понимание, поддержка, любовь.

Если описанные вами ощущения не проходят длительное время, однозначно рекомендую обратиться к гинекологу, а также за психологической поддержкой.