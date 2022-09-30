"После родов я больше не могу думать о сексе. Боль и дискомфорт до сих пор ощущаются. Не думаю, что даже через год я снова смогу чувствовать себя сексуальной. Муж уже считает дни до конца назначенного доктором срока, когда мы сможем заняться любовью, но я от этих мыслей в ужасе..." - пишет читательница.
Муж считает дни до секса, а у меня из-за этого тревога. Что делать? Отвечает секс-коуч
Ответить на вопрос мы попросили эксперта по удовольствиям, сертифицированного коуча, обучающегося психотерапевта Иеву Симане.
Судя по описанию, роды были совсем недавно. Совершенно нормально и понятно, что в это время больших перемен основное внимание уделяется выздоровлению женщины и малыша.
Сразу после родов уровень гормонов эстрогена и прогестерона резко падает, что может вызвать перепады настроения, тревогу, грусть или раздражительность, которые обычно исчезают в течение пары недель.
Таз женщины восстанавливается после родов примерно за шесть недель.
Иногда все же травмируются тазовые мышцы и нервы, вызывая онемение или, наоборот, боль. Может образоваться рубцовая ткань, мешающая хорошему самочувствию. В этом случае я рекомендую обратиться к специалисту, который научит вас, как улучшить кровообращение и заживление с помощью определенных упражнений и массажа. После родов в результате гормональной перестройки может возникнуть сухость влагалища.
Это нормально до тех пор, пока гормоны снова не начнут свою работу, поэтому, когда вы снова будете готовы к сексу, используйте смазку на водной основе, желательно проверенную с медицинской точки зрения.
Я искренне призываю вас дать себе время на восстановление, отдых, дождаться, когда гормональная система перейдет в предродовой режим, а менструальный цикл восстановится. Прямо сейчас ваше тело саморегулируется, чтобы вы могли восстановить силы и позаботиться о ребенке, не думайте сейчас о сексе.
Спустя 4-6 недель организм постепенно восстановится и вы также понемногу почувствуете сексуальное настроение. Берегите себя. Почувствуйте импульс в своем теле и психике.
Советую мужу набраться терпения и дождаться, пока вы проявите желание заняться с ним любовью. При этом муж должен быть рядом, помогая вам и вашему общему малышу. Также используя самоудовлетворение для своего благополучия и спокойствия.
Когда вы чувствуете давление со стороны партнера относительно секса, происходит психологическое замыкание, дистанцирование (вы пишете о переполняющем вас ужасе), и это еще больше отдаляет вас от возможной близости. Попробуйте объяснить это чувство своему партнеру и спросите у него, что именно вам больше всего нужно в данный момент - понимание, поддержка, любовь.
Если описанные вами ощущения не проходят длительное время, однозначно рекомендую обратиться к гинекологу, а также за психологической поддержкой.
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