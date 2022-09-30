Осень и установление прохладной погоды для многих также означают возвращение к офисной жизни после летних каникул. Поскольку некоторые из нас из-за связанной с пандемией работой из офиса в прошлом году сменили осеннюю и зимнюю офисную одежду на удобные тапочки и пижамные штаны, сейчас самое время отправиться в магазины и запастись модной одеждой для холодного офисного сезона.
Модный гид ⟩ В какой одежде мы будем работать в офисе этой осенью
Мультибрендовый магазин одежды VAN GRAAF собрал основные модные тенденции осени.
Пусть ноги будут свободными
Если еще несколько сезонов назад широким штанам различных фасонов не было места в шкафу модной женщины, то сейчас все совсем наоборот - это must have этого сезона. Одинаково модными будут как широкие штаны или так называемые брюки-юбка, так и расклешенные штаны. Возможно, потому, что после пандемии люди все чаще отдают предпочтение не только стильной, но и удобной одежде, актуальная тенденция этого года для обоих полов - это современные спортивные штаны или штаны из свободно спадающий ткани с зауженными краями. Излишне добавлять, что у такой одежды пуговицы и молнии заменены на поясок, который можно затянуть. Свободно спадающие брюки независимо от кроя гораздо демократичнее и универсальнее по сравнению узких штанов. Они хорошо смотрятся и на очень худеньких, и на Рубенсовских дамах. К тому же они визуально удлиняют ноги.
Приоритет номер один - тепло
Цены на отопление в этом году будут высокими, в офисах нужно будет считаться с прохладной температурой, поэтому в офисный гардероб этой осенью отлично впишется теплый и комфортный свитер. В этом сезоне все еще не теряют актуальность свитера в стиле oversize как для мужчин, так и для женщин. Те, кто не боится экспериментировать со стилем, могут интегрировать в свой офисный гардероб актуальные в этом сезоне полосатые свитера - oversize или джемперы с принтами. В свою очередь приверженцам классического стиля, которые в то же время хотят чувствовать себя тепло и женственно, мировые законодатели мод предлагают элегантную альтернативу - прилегающие джемперы с вырезами, например, с небольшими разрезами на плечах или над грудью. Такой свитер - прекрасное дополнение к гардеробу благодаря своей универсальности. Его можно отлично комбинировать как с тканевыми, так и с джинсовыми штанами, а также с юбками различного фасона и длины.
Хит сезона - кожаное пальто
Говоря о модных тенденциях этого осенне-зимнего сезона, нельзя забывать об уличной одежде. Тренчи различного фасона никогда не теряют свою актуальность прохладной латвийской осенью. Вы попадете в десяточку и в том случае, если выберете для своего офисного стиля пальто в стиле oversize, и в том случае, если отдадите предпочтение свободно ниспадающей ткани (egg-shaped). Горячая новинка в этом холодном сезоне - это кожаные пальто и пальто из имитации кожи. У них есть два важных преимущества - они защищают от порывистого ветра и проливного дождя. Забота об окружающей природе и животных - это прекрасно, поэтому не бойтесь вместо натуральной кожи отдать предпочтение пальто, изготовленному из искусственной кожи.
Основательность в каждом шаге
Когда речь заходит о модной обуви этого сезона, ее определяет одно слово: основательность. Дамы, оставьте высокие каблуки для весны! Сейчас самое время для удобной обуви на низком ходу. Моду на лоферы в этом сезоне никто не отменял. Они по-прежнему остаются самой модной и в то же время самой удобной офисной обувью как для дам, так и для джентльменов. Столь же элегантно и демократично выглядит новинка этого сезона в женской моде - высокие сапоги в стиле наездника.
Осенние оттенки в цветовых гаммах
Осени подходит умиротворенность и тишина. Возможно, именно поэтому актуальную цветовую паллету этого сезона формируют такие цвета как оливковый, пудровый розовый, дымчатый фиолетовый, свою актуальность не теряет и столь популярный сейчас сиреневый. В мужской моде особенно актуальны такие цвета как кофейный коричневый, цвет красного вина, цвет зеленого плюща, голубой и фиолетовый в стиле vintage.
Какой бы стиль вы ни выбрали этой осенью, помните, что натуральные материалы и насыщенные цвета по-прежнему в моде, как и удобный, свободный крой. Если вам трудно выбрать одежду, соответствующую модным тенденциям, обратитесь к компетентному специалисту. Это не обязательно должен быть стилист - полезный совет могут дать и специально обученные консультанты в магазинах с традициями и хорошей репутацией.
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