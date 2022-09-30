Модный гид ⟩ В какой одежде мы будем работать в офисе этой осенью

Если еще несколько сезонов назад широким штанам различных фасонов не было места в шкафу модной женщины, то сейчас все совсем наоборот - это must have этого сезона. Одинаково модными будут как широкие штаны или так называемые брюки-юбка, так и расклешенные штаны. Возможно, потому, что после пандемии люди все чаще отдают предпочтение не только стильной, но и удобной одежде, актуальная тенденция этого года для обоих полов - это современные спортивные штаны или штаны из свободно спадающий ткани с зауженными краями. Излишне добавлять, что у такой одежды пуговицы и молнии заменены на поясок, который можно затянуть. Свободно спадающие брюки независимо от кроя гораздо демократичнее и универсальнее по сравнению узких штанов. Они хорошо смотрятся и на очень худеньких, и на Рубенсовских дамах. К тому же они визуально удлиняют ноги.

Цены на отопление в этом году будут высокими, в офисах нужно будет считаться с прохладной температурой, поэтому в офисный гардероб этой осенью отлично впишется теплый и комфортный свитер. В этом сезоне все еще не теряют актуальность свитера в стиле oversize как для мужчин, так и для женщин. Те, кто не боится экспериментировать со стилем, могут интегрировать в свой офисный гардероб актуальные в этом сезоне полосатые свитера - oversize или джемперы с принтами. В свою очередь приверженцам классического стиля, которые в то же время хотят чувствовать себя тепло и женственно, мировые законодатели мод предлагают элегантную альтернативу - прилегающие джемперы с вырезами, например, с небольшими разрезами на плечах или над грудью. Такой свитер - прекрасное дополнение к гардеробу благодаря своей универсальности. Его можно отлично комбинировать как с тканевыми, так и с джинсовыми штанами, а также с юбками различного фасона и длины.