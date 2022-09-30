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Модный гид ⟩ В какой одежде мы будем работать в офисе этой осенью

rus.tvnet.lv
В какой одежде мы будем работать в офисе этой осенью
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Фото: Пресс-фото

Осень и установление прохладной погоды для многих также означают возвращение к офисной жизни после летних каникул. Поскольку некоторые из нас из-за связанной с пандемией работой из офиса в прошлом году сменили осеннюю и зимнюю офисную одежду на удобные тапочки и пижамные штаны, сейчас самое время отправиться в магазины и запастись модной одеждой для холодного офисного сезона. 

Мультибрендовый магазин одежды VAN GRAAF собрал основные модные тенденции осени.

Пусть ноги будут свободными

Если еще несколько сезонов назад широким штанам различных фасонов не было места в шкафу модной женщины, то сейчас все совсем наоборот - это must have этого сезона. Одинаково модными будут как широкие штаны или так называемые брюки-юбка, так и расклешенные штаны. Возможно, потому, что после пандемии люди все чаще отдают предпочтение не только стильной, но и удобной одежде, актуальная тенденция этого года для обоих полов - это современные спортивные штаны или штаны из свободно спадающий ткани с зауженными краями. Излишне добавлять, что у такой одежды пуговицы и молнии заменены на поясок, который можно затянуть. Свободно спадающие брюки независимо от кроя гораздо демократичнее и универсальнее по сравнению узких штанов. Они хорошо смотрятся и на очень худеньких, и на Рубенсовских дамах. К тому же они визуально удлиняют ноги.

Приоритет номер один - тепло

Цены на отопление в этом году будут высокими, в офисах нужно будет считаться с прохладной температурой, поэтому в офисный гардероб этой осенью отлично впишется теплый и комфортный свитер. В этом сезоне все еще не теряют актуальность свитера в стиле oversize как для мужчин, так и для женщин. Те, кто не боится экспериментировать со стилем, могут интегрировать в свой офисный гардероб актуальные в этом сезоне полосатые свитера - oversize или джемперы с принтами. В свою очередь приверженцам классического стиля, которые в то же время хотят чувствовать себя тепло и женственно, мировые законодатели мод предлагают элегантную альтернативу - прилегающие джемперы с вырезами, например, с небольшими разрезами на плечах или над грудью. Такой свитер - прекрасное дополнение к гардеробу благодаря своей универсальности. Его можно отлично комбинировать как с тканевыми, так и с джинсовыми штанами, а также с юбками различного фасона и длины.

Фото: Пресс-фото

Хит сезона - кожаное пальто

Говоря о модных тенденциях этого осенне-зимнего сезона, нельзя забывать об уличной одежде. Тренчи различного фасона никогда не теряют свою актуальность прохладной латвийской осенью. Вы попадете в десяточку и в том случае, если выберете для своего офисного стиля пальто в стиле oversize, и в том случае, если отдадите предпочтение свободно ниспадающей ткани (egg-shaped). Горячая новинка в этом холодном сезоне - это кожаные пальто и пальто из имитации кожи. У них есть два важных преимущества - они защищают от порывистого ветра и проливного дождя. Забота об окружающей природе и животных - это прекрасно, поэтому не бойтесь вместо натуральной кожи отдать предпочтение пальто, изготовленному из искусственной кожи.

Основательность в каждом шаге

Когда речь заходит о модной обуви этого сезона, ее определяет одно слово: основательность. Дамы, оставьте высокие каблуки для весны! Сейчас самое время для удобной обуви на низком ходу. Моду на лоферы в этом сезоне никто не отменял. Они по-прежнему остаются самой модной и в то же время самой удобной офисной обувью как для дам, так и для джентльменов. Столь же элегантно и демократично выглядит новинка этого сезона в женской моде - высокие сапоги в стиле наездника.

Осенние оттенки в цветовых гаммах

Осени подходит умиротворенность и тишина. Возможно, именно поэтому актуальную цветовую паллету этого сезона формируют такие цвета как оливковый, пудровый розовый, дымчатый фиолетовый, свою актуальность не теряет и столь популярный сейчас сиреневый. В мужской моде особенно актуальны такие цвета как кофейный коричневый, цвет красного вина, цвет зеленого плюща, голубой и фиолетовый в стиле vintage.

Какой бы стиль вы ни выбрали этой осенью, помните, что натуральные материалы и насыщенные цвета по-прежнему в моде, как и удобный, свободный крой. Если вам трудно выбрать одежду, соответствующую модным тенденциям, обратитесь к компетентному специалисту. Это не обязательно должен быть стилист - полезный совет могут дать и специально обученные консультанты в магазинах с традициями и хорошей репутацией.

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