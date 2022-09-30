На границе России с Эстонией образовалась длинная очередь

Rus.Postimees связался с жителем Печор, который лично знает представителей местных властей и владеет информацией о происходящем.



"Очереди там уже несколько дней. Мой товарищ, который работает дворником на границе, взял две украинские семьи с детьми из очереди к себе домой. Люди там стоят сутками. Очередь почти не двигается. Вчера вечером там было примерно 200 машин. За ночь прошло всего 5-10 машин. Люди, с которыми говорили в очереди вчера, продвинулись к утру всего на 50 метров. На Шумилкино (погранпереход на трассе Рига - Санкт-Петербург. - Прим. ред.) ситуация еще хуже", - рассказал наш источник в Печорах.



По его словам, многие приехали на границу на автобусах с украинскими номерами, но еще больше людей приехало на машинах.