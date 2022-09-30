Как сообщает Telegram-канал "Псковская реальность", на пункте перехода Куничина Гора образовалась длинная очередь. Это украинцы, пишет Rus. Postimees.
На границе России с Эстонией образовалась длинная очередь
Жители Печор в группе во "Вконтакте" также сообщают об очередях на границе.
Глава юго-восточной границы Петер Маран объяснил, что очереди образовались по двум причинам: во-первых, люди опасаются последствий российской мобилизации. Во-вторых, в соседних странах увеличились очереди на погранпереходах, и военные беженцы пытаются найти более оперативные способы покинуть Россию.
"Пограничный контроль на российской стороне занимает много времени, из-за чего там выстраивается очередь. По словам людей, которые пересекали границу, время ожидания на российской стороне иногда достигало двух дней, и в основном они ждали своей очереди без еды, питья и мерзли на улице", - сказал Маран.
По словам Марана, после пересечения границы эстонская сторона предлагает беженцам помощь - дает теплое питье, еду, а также место для ночлега.
"Люди, собравшиеся у границы - это украинские военные беженцы. Только минувшей ночью через погранпереход Койдула в Эстонию прибыли 244 гражданина Украины, львиная доля которых использовала страну в качестве транзита.
Эстонию покинули 76 граждан Украины. За последнюю неделю значительно увеличилось количество граждан Украины, прибывающих в Эстонию из России. В среднем речь идет о 550 въездах в день на восточной границе за последнюю неделю, большинство из них - транзитом", - добавил Маран.
Rus.Postimees связался с жителем Печор, который лично знает представителей местных властей и владеет информацией о происходящем.
"Очереди там уже несколько дней. Мой товарищ, который работает дворником на границе, взял две украинские семьи с детьми из очереди к себе домой. Люди там стоят сутками. Очередь почти не двигается. Вчера вечером там было примерно 200 машин. За ночь прошло всего 5-10 машин. Люди, с которыми говорили в очереди вчера, продвинулись к утру всего на 50 метров. На Шумилкино (погранпереход на трассе Рига - Санкт-Петербург. - Прим. ред.) ситуация еще хуже", - рассказал наш источник в Печорах.
По его словам, многие приехали на границу на автобусах с украинскими номерами, но еще больше людей приехало на машинах.
"Бывший глава района ходил вчера по очереди, общался с земляками. Он сам этнический украинец. По его мнению, людям помогать незачем. Все обеспечены. Живут в машинах", - уточняет местный житель.
Говоря о причинах внезапного желания выехать из РФ спустя семь месяцев после начала войны, наш собеседник пояснил, что это паника.
"Паника. Люди ждут, что Путин объявит присоединение к России. Люди боятся, что они сразу станут гражданами и потеряют право на выезд. Кроме того, могут быть мобилизованы в российскую армию", - рассказал житель Печор.
В очереди на выезд есть и женщины, и мужчины, и дети, в том числе грудные.
Аналогичные проблемы наблюдаются и на других погранпереходах.
С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину многие жители оккупированных территорий оказались в России. Весной значительная их часть выехала в ЕС через Ленинградскую и Псковскую области. Летом поток украинцев, которые стремились покинуть территорию России, значительно уменьшился. Российские правозащитники стали фиксировать отказы украинцам во въезде со стороны пограничников Эстонии.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, в рамках которой в армию отправляют буквально каждого, до кого могут добраться представители военкоматов и полиции и кто расписывается в получении повестки.
В 15:00 30 сентября Кремль анонсировал церемонию включения в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
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