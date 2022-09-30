В пятницу вечером, 23 сентября, водитель на улице Кришьяна Валдемара в Риге, подъезжая к заправочной станции, почувствовал сильный удар. Причиной стал автомобиль, предположительно связанный с белорусским посольством. Его владелец быстро скрылся с места происшествия, сообщает программа ТВ3 Bez Tabu.
Видео ⟩ Передача: Водитель белорусского дипломата совершил аварию и скрылся с места происшествия
Дайнис и водитель другого транспортного средства остановились, после чего неизвестный водитель начал учить Дайниса вождению. Потерпевший говорит, что между ними возникла конфликтная ситуация.
"Видно, что человек был заинтересован не в разрешении конфликта, а наоборот - в его эскалации", - говорит Дайнис.
"А потом был момент, когда я сказал, что позвоню в полицию, чтобы сообщить о случившемся. В тот момент, когда я поднес телефон к уху, я увидел, как он садится в машину и уезжает с места происшествия. Сначала был небольшой шок по этому поводу".
Дайнис записал номер автомобиля и сообщил о столкновении в полицию.
Взглянув на опубликованные в интернете фото и изучив другую информацию, можно сделать вывод, что конкретная Audi - из автопарка белорусских дипломатов.
"Неожиданностью стало то, что за рулем Audi был латвиец", - подчеркивает Дайнис.
В полиции лаконично заявляют, что поиски автомобиля продолжаются.
Представитель консульства ответила, что ничем помочь не может, так как не может предоставить данные о дипломатических машинах.
Министерство иностранных дел Латвийской Республики указывает, что в соответствии с Венской конвенцией водители автомобилей дипломатических или консульских представительств обязаны соблюдать законы и правила страны пребывания, в том числе правила дорожного движения.
Ранее Беларусь игнорировала несколько статей Венской конвенции.
"В случае поступления в МИД информации о дорожно-транспортных происшествиях, в которых виновником аварии является иностранный дипломат, МИД связывается с посольством и проводит превентивные беседы об обязанности соблюдать правила и законы страны пребывания", - продолжает министерство.
По данным ведомства, владелец автомобиля мог даже не иметь отношения к дипломатам. Возможно, белая Audi каким-то таинственным образом получила специальный номерной знак.
К счастью, машина Дайниса не сильно пострадала, и страховка KASKO покроет ремонт.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu на латышском языке
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