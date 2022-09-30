Видео ⟩ Передача: Водитель белорусского дипломата совершил аварию и скрылся с места происшествия

"Видно, что человек был заинтересован не в разрешении конфликта, а наоборот - в его эскалации", - говорит Дайнис.

"А потом был момент, когда я сказал, что позвоню в полицию, чтобы сообщить о случившемся. В тот момент, когда я поднес телефон к уху, я увидел, как он садится в машину и уезжает с места происшествия. Сначала был небольшой шок по этому поводу".