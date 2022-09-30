Назван главный фаворит ЧМ-2022 по футболу

По мнению редакции сайта, грядущий чемпионат мира в Катаре выиграет сборная Бразилии. Вторую строчку отдали действующим чемпионам мира французам, а третьей стала Аргентина, последний раз выходившая в финал чемпионата мира в 2014 году.

"Хотите узнать, насколько хороша атакующая линия Бразилии в преддверии чемпионата мира? Есть реальный шанс, что Габриэль Жезус не попадёт в окончательный состав. Игрок "Арсенала" пропустил недавние победные товарищеские матчи против Ганы и Туниса, но команда всё равно забила восемь голов, поскольку Неймар сейчас находится в хорошей форме. Их полузащита и защита также довольно сильны, что делает пятикратных победителей чемпионатов мира несомненными фаворитами грядущего турнира", - говорится в материале портала.

С четвёртого по десятое места рейтинга портала Goal находятся Испания, Германия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия соответственно. Меньше всего шансов на трофей мирового первенства у Саудовской Аравии, Австралии и Туниса.

Сборная Бразилии сыграет в группе "G" с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Последний раз южноамериканская команда становилась победителем мундиаля в 2002 году.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В матче открытия Катар сыграет с Эквадором.