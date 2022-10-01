Ураган "Иэн" унес более 20 жизней во Флориде и идет на Южную Каролину

"Мы никогда не видели такого шторма"

Во Флориде, по которой ураган пронесся со среды на четверг, сейчас оценивают масштабы разрушений.

Директор Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Кевин Гатри, сообщил, что по предварительным данным жертвами урагана стал по меньшей мере 21 человек. Окончательными эти данные станут после официального заключения о причинах смерти.

Президент Джо Байден на брифинге в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что "Иэн" - возможно, самый смертоносный ураган в истории Флориды

Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Южной Каролине и других штатах, затронутых ураганом. Он также учредил специализированные фонды федеральной помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Во Флориде от "Иэна" сильнее всего пострадал город Форт-Майерс, в котором ураган вышел на берег: улицы превратились в реки, а морская вода залила дома.

"Мы никогда не видели шторма такой силы", - заявил губернатор Флориды Фото: Reuters

Тому Джонсону из Форт-Майерса "повезло" увидеть ураган из первого ряда - его квартира находится на втором этаже двухэтажного здания у гавани.

"Мы было очень страшно, так как я такого никогда не видел: это были просто самые ужасающие звуки, повсюду летали обломки, вылетали двери", - рассказал 54-летний мужчина агентству Франс пресс.

Его дом уцелел, но одной из его соседок, Джанель Тиль, не так повезло, и ей пришлось просить помощи соседей после того, как ее квартиру на первом этаже начало затапливать.