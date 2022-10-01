Пабрикс: Путин загнал себя в угол

По его словам, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, является ответом на дальнейшую эскалацию со стороны России, которая не только организует незаконные "референдумы", но и аннексирует оккупированные территории.

"Как НАТО мы всегда открываем свои двери для любой страны, которая хочет присоединиться, но мы тщательно рассмотрели эту заявку, и я не думаю, что в данных обстоятельствах это могло бы произойти сразу, потому что есть процедуры и государства-члены. Я допускаю, что, возможно, не все страны сразу захотят принять такую ​​заявку, как было в случае с Финляндией и Швецией. В любом случае заявка в НАТО должна послужить сдерживающим фактором", - заверил Пабрикс.

Комментируя объявление США о новых "жестких" санкциях против России, политик высказался, что санкции следует рассматривать в совокупности с военной помощью Украине. По его оценке, в долгосрочной перспективе это означает, что российская экономика пострадает еще больше, а в краткосрочной перспективе военная помощь может еще больше сокрушить ослабевшую российскую армию. Кроме того, таким образом, у украинцев появляется все больше возможностей быстро отвоевать оккупированные Россией территории, уверен Пабрикс.

Как сообщалось, президент Украины Зеленский заявил в пятницу, 30 сентября, что Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Это заявление было сделано Зеленским вскоре после того, как после "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины Путин объявил о присоединении к России "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Лидеры демократических стран единодушно заявили, что не признают незаконную аннексию украинских областей.