В Валмиере женщина пыталась проголосовать по российскому паспорту

Сотрудники участка объяснили, почему женщина не могла участвовать в выборах, после чего она ушла. На всех трех избирательных участках Валмиеры их представители подчеркнули, что наблюдалась неожиданно высокая явка избирателей.

На 910-м избирательном участке в Валмиерском культурном центре, было несколько человек, которые выразили недовольство необходимостью стоять в длинной очереди для голосования.

Были также небольшие проблемы с системой регистрации избирателей, но ситуация в течение десяти минут разрешилась.

В свою очередь, представители 914-го избирательного участка в 5-й средней школе Валмиеры, заявили, что сталкивались с проблемами передачи данных как в 8:00, так и в 12:00. Оба раза система в течение некоторого времени "перезапускалась", но после была получена информация, ситуация исправляется.

Как сообщалось, в субботу, 1 октября, в Латвии проходят выборы в 14-й Сейм. Избирательные участки в Латвии открыты до 20:00.

Галерея: Выборы в 14-й Сейм. 1 октября 2022 года