Видео ⟩ Что происходит в штабе победителей? Говорим с "Новым Единством"

RUS TVNET посетил офис партии "Новое Единство", которая лидирует в списке опросов избирателей, и поговорил с кандидатом в депутаты от партии Андреем Юдиным.

"Большое спасибо нашим избирателям", - говорит Юдин.

На вопрос, почему избиратели отдали свои голоса партии, он отвечает так: "Наши избиратели не хотят верить обещаниям. Избиратели стали мудрее".

"Кризис, ковид, война в Украине... я думаю спокойное решение партией проблем - избиратель это оценил. Народ проявил трезвомыслие и понимание, что вопросы решать нужно спокойно. "Единство" показало свою способность эффективно решать проблемы".

Как прошел главный день голосования, что показывают промежуточные итоги, где результатов выборов ждут сами политики и как оценивают свои шансы пройти в Сейм - об этом раз в час рассказывают журналисты RUS TVNET Эрика Сташкевич и Артем Липин.