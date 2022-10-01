Граждане Латвии сделали свой выбор! В 20:00 избирательные участки закрыли свои двери, начался подсчет голосов. Латвия ждет результатов, но еще больше их ждут сами политики. Какое настроение царит в офисе партии "Новое Единство" и что думает о выборах кандидат в депутаты от партии Андрей Юдин? Смотрите видеовключение RUS TVNET из офиса партии "Новое Единство".
Видео ⟩ Что происходит в штабе победителей? Говорим с "Новым Единством"
RUS TVNET посетил офис партии "Новое Единство", которая лидирует в списке опросов избирателей, и поговорил с кандидатом в депутаты от партии Андреем Юдиным.
"Большое спасибо нашим избирателям", - говорит Юдин.
На вопрос, почему избиратели отдали свои голоса партии, он отвечает так: "Наши избиратели не хотят верить обещаниям. Избиратели стали мудрее".
"Кризис, ковид, война в Украине... я думаю спокойное решение партией проблем - избиратель это оценил. Народ проявил трезвомыслие и понимание, что вопросы решать нужно спокойно. "Единство" показало свою способность эффективно решать проблемы".
Как прошел главный день голосования, что показывают промежуточные итоги, где результатов выборов ждут сами политики и как оценивают свои шансы пройти в Сейм - об этом раз в час рассказывают журналисты RUS TVNET Эрика Сташкевич и Артем Липин.
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