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Видео ⟩ Новички в Сейме! Что происходит в штабе "Прогрессивных"

Эрика Сташкевич Елена Фещенко (Савейко) Артем Липин
Новички в Сейме! Что происходит в штабе "Прогрессивных"
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Граждане Латвии уже отдали свои голоса. Сейчас идет подсчет голосов на избирательных участках, RUS TVNET проводит видеовключения с представителями партий. Последняя партия, с которой говорит RUS TVNET сегодня, это "Прогрессивные". 

Кандидат в депутаты от партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева рассказала RUS TVNET, что они готовы сотрудничать с теми партиями, с которыми у них совпадают ценности по безопасности страны, по демократической и социально ответственной Латвии.

Она позитивно оценивает результаты опросов избирателей, где партия "Прогрессивные" занимает 5-е место с 8,3% голосов. 

Как прошел главный день голосования, что показывают промежуточные итоги, где результатов выборов ждут сами политики и как оценивают свои шансы пройти в Сейм - об этом раз в час рассказывают журналисты RUS TVNET Эрика Сташкевич и Артем Липин.

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