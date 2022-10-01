Видео ⟩ Новички в Сейме! Что происходит в штабе "Прогрессивных"

Кандидат в депутаты от партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева рассказала RUS TVNET, что они готовы сотрудничать с теми партиями, с которыми у них совпадают ценности по безопасности страны, по демократической и социально ответственной Латвии.

Она позитивно оценивает результаты опросов избирателей, где партия "Прогрессивные" занимает 5-е место с 8,3% голосов.

Как прошел главный день голосования, что показывают промежуточные итоги, где результатов выборов ждут сами политики и как оценивают свои шансы пройти в Сейм - об этом раз в час рассказывают журналисты RUS TVNET Эрика Сташкевич и Артем Липин.